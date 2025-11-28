Pior incêndio em décadas em Hong Kong deixa 128 mortos e dezenas de desaparecidos

Pelo menos 128 pessoas morreram no incêndio que consumiu o complexo Wang Fuk Court, com oito torres de 32 andares no distrito norte de Tai Po. Dezenas ainda estão desaparecidas.

O incêndio começou na quarta-feira e alastrou-se rapidamente pelas oito torres de 32 andares do complexo, que abrigava mais de 4.600 moradores. O edifício estava envolto em andaimes de bambu e redes verdes devido a obras de renovação — fatores que contribuíram para a propagação das chamas.

A polícia prendeu três funcionários da construtora responsável, sob suspeita de homicídio culposo, por supostamente utilizarem materiais inflamáveis e inseguros, incluindo placas de espuma que bloqueavam as janelas.

Famílias enfrentam a dolorosa tarefa de identificar vítimas

Enquanto os bombeiros ainda controlavam focos de incêndio nesta sexta-feira, famílias aguardavam notícias e examinavam fotografias das vítimas tiradas pelos socorristas.

Mirra Wong, de 48 anos, buscava informações sobre o pai, desaparecido desde o início do incêndio.

“Estou tentando reconhecer alguma foto que possa ser o corpo do meu pai. Ele ainda está desaparecido aqui”, disse emocionada.

Outra moradora, que preferiu não se identificar, contou que a esposa de um amigo está entre os desaparecidos: “Racionalmente, sei que não há esperança. Mas os corpos ainda precisam ser encontrados... É muito triste. Quando envolve pessoas que você conhece, a dor é ainda maior”.

Na madrugada de quinta-feira, 279 pessoas ainda constavam como desaparecidas, número que não foi atualizado nas últimas 24 horas.

“Vamos tentar entrar à força em todas as unidades dos sete edifícios para garantir que não restem vítimas”, afirmou o vice-diretor dos bombeiros, Derek Chan.