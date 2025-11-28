Ouvir
Trump promete suspender migração de países do “Terceiro Mundo” após ataque perto da Casa Branca

28 nov, 2025 - 06:44 • Olímpia Mairos , com Reuters

A reação de Trump surge após a morte de um membro da Guarda Nacional, baleado perto da Casa Branca numa emboscada atribuída a um cidadão afegão.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que o seu governo irá “suspender permanentemente” a migração de todos os “países do terceiro mundo”, após um ataque perto da Casa Branca que atribuiu a falhas na verificação de imigrantes durante a administração Biden.

Trump não especificou que países seriam abrangidos nem detalhou o que significa “suspender permanentemente”. Segundo o Presidente, o plano incluirá casos aprovados durante o governo do ex-presidente Joe Biden.

“Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do Terceiro Mundo para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente, encerrar todas as milhões de admissões ilegais de Biden, incluindo aquelas assinadas pela caneta automática de Sleepy Joe Biden, e remover qualquer pessoa que não seja um ativo líquido para os Estados Unidos”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

O presidente também prometeu eliminar benefícios e subsídios federais para não cidadãos, “desnaturalizar migrantes que prejudiquem a tranquilidade interna” e deportar estrangeiros considerados um encargo público, risco à segurança ou “incompatíveis com a civilização ocidental.

A Casa Branca e os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA não comentaram as declarações do Presidente

A reação de Trump surge após a morte de um membro da Guarda Nacional, baleado perto da Casa Branca numa emboscada atribuída a um cidadão afegão. O alegado atirador, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, entrou nos EUA em 2021 através de um programa de reinstalação criado por Biden após a retirada militar do Afeganistão.

Segundo documentos consultados pela Reuters, Lakanwal recebeu asilo este ano durante a administração Trump. O programa foi implementado após a queda do governo afegão e a tomada do poder pelo Talibã, em agosto de 2021.

Suspeito de ataque em Washington trabalhou com a CIA no Afeganistão

Estados Unidos

Suspeito de ataque em Washington trabalhou com a CIA no Afeganistão

Suspeito afegão ajudou a proteger as forças americ(...)

Antes do anúncio, Trump já tinha criticado o transporte aéreo de afegãos para os EUA, afirmando que “centenas de milhares de pessoas entraram totalmente sem verificação e sem controlo”.

Na quarta-feira, os Serviços de Cidadania e Imigração suspenderam o processamento de todos os pedidos relacionados a cidadãos afegãos por tempo indeterminado.

O tiroteio, apesar de envolver um imigrante legal, reforça a agenda anti-imigração de Trump, que tem sido um dos pilares da sua presidência. O caso poderá ter implicações profundas no debate político, ampliando a discussão para além da imigração ilegal e colocando em causa os processos de verificação de refugiados e requerentes de asilo.

