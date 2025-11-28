Trump promete suspender migração de países do “Terceiro Mundo” após ataque perto da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que o seu governo irá “suspender permanentemente” a migração de todos os “países do terceiro mundo”, após um ataque perto da Casa Branca que atribuiu a falhas na verificação de imigrantes durante a administração Biden.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Trump não especificou que países seriam abrangidos nem detalhou o que significa “suspender permanentemente”. Segundo o Presidente, o plano incluirá casos aprovados durante o governo do ex-presidente Joe Biden.

“Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do Terceiro Mundo para permitir que o sistema dos EUA se recupere totalmente, encerrar todas as milhões de admissões ilegais de Biden, incluindo aquelas assinadas pela caneta automática de Sleepy Joe Biden, e remover qualquer pessoa que não seja um ativo líquido para os Estados Unidos”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

O presidente também prometeu eliminar benefícios e subsídios federais para não cidadãos, “desnaturalizar migrantes que prejudiquem a tranquilidade interna” e deportar estrangeiros considerados um encargo público, risco à segurança ou “incompatíveis com a civilização ocidental.

A Casa Branca e os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA não comentaram as declarações do Presidente