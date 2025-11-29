Ouvir
​Airbus reduz estimativa do impacto da recolha de A320

29 nov, 2025 - 09:10 • Redação com agências

Fonte oficial da TAP diz à Renascença que a empresa "acompanha a situação" e que "toda a frota impactada está a ser atualizada, com impacto reduzido na operação e sem cancelamentos.

A Airbus informou as companhias aéreas de que as reparações de emergência em alguns aparelhos A320 mandados recolher podem ser menos onerosas do que se pensava inicialmente.

De acordo com fontes do sector citadas pela agência Reuters, embora cerca de seis mil jatos ainda estejam afetados no total, um lote de aeronaves que necessitam de uma troca de “hardware” demorada, em vez de uma correção rápida de “software”, é inferior às estimativas iniciais que apontavam para mil unidades.

As fontes não precisam um número e a Airbus ainda não se pronunciou.

Os aeroportos portugueses não sentiram, até meio da manhã deste sábado, efeitos da recolha de aparelhos. Fonte oficial da TAP avança à Renascença que a empresa "acompanha a situação" e que "toda a frota impactada está a ser atualizada, com impacto reduzido na operação e sem cancelamentos, e sempre tendo como prioridade máxima a segurança de passageiros e tripulações".

