Número de mortos em inundações na Indonésia sobe para 303

O número de mortos devido às inundações e deslizamentos provocados por chuvas intensas na ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 303, informou este sábado a Agência Nacional de Mitigação de Desastres. O balanço anterior apontava 174 vítimas.

As chuvas, alimentadas por um ciclone que se formou no Estreito de Malaca, atingem há uma semana vastas áreas da Indonésia, Malásia e Tailândia, causando destruição e isolando comunidades inteiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o chefe da agência, Suharyanto, pelo menos 279 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 80 mil moradores foram evacuados, enquanto centenas permanecem isoladas em três províncias de Sumatra, a região mais ocidental do país.

Equipas de resgate utilizam helicópteros para levar suprimentos às áreas mais afetadas, especialmente no norte da ilha, onde estradas foram bloqueadas e a infraestrutura de comunicação destruída por deslizamentos.

“Estamos tentando reabrir a rota entre North Tapanuli e Sibolga, que está isolada pelo terceiro dia consecutivo”, afirmou Suharyanto, acrescentando que militares serão mobilizados para reforçar as operações de socorro. Há relatos de saques a suprimentos na região de Central Tapanuli, uma das mais atingidas.

Na Tailândia, do outro lado do Estreito de Malaca, o número de mortos por enchentes no sul do país também aumentou, passando de 145 para 162, segundo autoridades locais.