Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Número de mortos em inundações na Indonésia sobe para 303

29 nov, 2025 - 17:54 • Olímpia Mairos

Pelo menos 279 pessoas ainda estão desaparecidas, cerca de 80 mil tiveram de abandonar as suas casas.

A+ / A-

O número de mortos devido às inundações e deslizamentos provocados por chuvas intensas na ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 303, informou este sábado a Agência Nacional de Mitigação de Desastres. O balanço anterior apontava 174 vítimas.

As chuvas, alimentadas por um ciclone que se formou no Estreito de Malaca, atingem há uma semana vastas áreas da Indonésia, Malásia e Tailândia, causando destruição e isolando comunidades inteiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o chefe da agência, Suharyanto, pelo menos 279 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 80 mil moradores foram evacuados, enquanto centenas permanecem isoladas em três províncias de Sumatra, a região mais ocidental do país.

Equipas de resgate utilizam helicópteros para levar suprimentos às áreas mais afetadas, especialmente no norte da ilha, onde estradas foram bloqueadas e a infraestrutura de comunicação destruída por deslizamentos.

“Estamos tentando reabrir a rota entre North Tapanuli e Sibolga, que está isolada pelo terceiro dia consecutivo”, afirmou Suharyanto, acrescentando que militares serão mobilizados para reforçar as operações de socorro. Há relatos de saques a suprimentos na região de Central Tapanuli, uma das mais atingidas.

Na Tailândia, do outro lado do Estreito de Malaca, o número de mortos por enchentes no sul do país também aumentou, passando de 145 para 162, segundo autoridades locais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira