Trump diz que espaço aéreo venezuelano está "totalmente fechado"

“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos, considerem O ESPAÇO AÉREO SOBRE E AO REDOR DA VENEZUELA TOTALMENTE FECHADO”, disse Trump, em letras maiúsculas, na sua rede social.

Este comunicado surge num contexto de crescente tensão entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro. Na semana passada, a autoridade norte-americana de aviação alertou as companhias aéreas para os riscos associados ao sobrevoo do espaço aéreo venezuelano.

O governo da Venezuela já rejeitou as afirmações de Donald Trump. Em comunicado o governo de Nicolas Maduro classificou os comentários do Presidente norte americano como uma ameaça colonialista à soberania do país e incompatíveis com o direito internacional.

Comunidade portuguesa pede intervenção urgente do Governo e da União Europeia



A comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela vive dias de grande apreensão e pede intervenção urgente da União Europeia. Denis Gonçalves, empresário luso-descendente residente no país, revelou à Renascença que os recentes desenvolvimentos estão a gerar “muita preocupação” e apelou ao apoio do Governo português e da União Europeia.

“Sem dúvida alguma é um movimento importante considerar que o espaço aéreo está fechado por parte das linhas aéreas internacionais. É sinónimo de preocupação e pedimos não só ao Governo português como à comunidade europeia que tome medidas para a Venezuela. Não só a comunidade portuguesa, mas também a italiana ou a espanhola estão na expetativa. É já um âmbito europeu que deve intervir. Estamos muito preocupados porque não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias”, afirmou.

Apesar de não ter números concretos sobre lusodescendentes que pretendem abandonar o país, Denis Gonçalves admite que o clima de insegurança pode levar muitos a sair.

“Estamos numa época de Natal e sempre saem muitos portugueses especificamente para passar férias, mas ainda pode haver maior preocupação de saída por todas as coisas que estão acontecendo. Não temos números à mão, mas deve haver uma grande preocupação pela comunidade de sair porque estamos às portas de uma intervenção militar”, sublinhou.

Nicolás Maduro tem procurado tranquilizar a população, garantindo esforços de diálogo com os Estados Unidos. No entanto, Denis Gonçalves mostra-se cético: “Pessoalmente eu penso que não haverá qualquer diálogo porque já houve muitos diálogos e acordos que não foram respeitados e eu penso que já é muito tarde. Claro que o Presidente Maduro tem falado disso e de resistência. As forças militares da Venezuela estão espalhadas por Caracas e pelo estado La Guaira. O país está na expectativa. Eu defendo a paz e uma saída pacífica, mas está difícil”, acrescentou.

A tensão aumentou depois de a Venezuela revogar os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, incluindo a TAP. A decisão surge após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA, que alertou para riscos de sobrevoar o país devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar.