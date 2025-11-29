Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump diz que espaço aéreo venezuelano está "totalmente fechado"

29 nov, 2025 - 17:37 • Olímpia Mairos , com Marisa Gonçalves

Em comunicado o governo de Nicolas Maduro classificou os comentários do Presidente norte americano como uma ameaça colonialista à soberania do país e incompatíveis com o direito internacional.

A+ / A-

O presidente norte-americano avisou este sábado, na rede social Truth Social, que o espaço aéreo da Venezuela está interdito.

“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos, considerem O ESPAÇO AÉREO SOBRE E AO REDOR DA VENEZUELA TOTALMENTE FECHADO”, disse Trump, em letras maiúsculas, na sua rede social.

Este comunicado surge num contexto de crescente tensão entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro. Na semana passada, a autoridade norte-americana de aviação alertou as companhias aéreas para os riscos associados ao sobrevoo do espaço aéreo venezuelano.

O governo da Venezuela já rejeitou as afirmações de Donald Trump. Em comunicado o governo de Nicolas Maduro classificou os comentários do Presidente norte americano como uma ameaça colonialista à soberania do país e incompatíveis com o direito internacional.

Comunidade portuguesa pede intervenção urgente do Governo e da União Europeia

A comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela vive dias de grande apreensão e pede intervenção urgente da União Europeia. Denis Gonçalves, empresário luso-descendente residente no país, revelou à Renascença que os recentes desenvolvimentos estão a gerar “muita preocupação” e apelou ao apoio do Governo português e da União Europeia.

“Sem dúvida alguma é um movimento importante considerar que o espaço aéreo está fechado por parte das linhas aéreas internacionais. É sinónimo de preocupação e pedimos não só ao Governo português como à comunidade europeia que tome medidas para a Venezuela. Não só a comunidade portuguesa, mas também a italiana ou a espanhola estão na expetativa. É já um âmbito europeu que deve intervir. Estamos muito preocupados porque não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias”, afirmou.

Apesar de não ter números concretos sobre lusodescendentes que pretendem abandonar o país, Denis Gonçalves admite que o clima de insegurança pode levar muitos a sair.

“Estamos numa época de Natal e sempre saem muitos portugueses especificamente para passar férias, mas ainda pode haver maior preocupação de saída por todas as coisas que estão acontecendo. Não temos números à mão, mas deve haver uma grande preocupação pela comunidade de sair porque estamos às portas de uma intervenção militar”, sublinhou.

Nicolás Maduro tem procurado tranquilizar a população, garantindo esforços de diálogo com os Estados Unidos. No entanto, Denis Gonçalves mostra-se cético: “Pessoalmente eu penso que não haverá qualquer diálogo porque já houve muitos diálogos e acordos que não foram respeitados e eu penso que já é muito tarde. Claro que o Presidente Maduro tem falado disso e de resistência. As forças militares da Venezuela estão espalhadas por Caracas e pelo estado La Guaira. O país está na expectativa. Eu defendo a paz e uma saída pacífica, mas está difícil”, acrescentou.

A tensão aumentou depois de a Venezuela revogar os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, incluindo a TAP. A decisão surge após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA, que alertou para riscos de sobrevoar o país devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira