Trump poderá "entregar" a Putin o Donbass e a Crimeia

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vai reconhecer que as regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass são território russo, avançou esta sexta-feira o jornal britânico "The Telegraph". Em troca, Trump espera ver aceite a sua proposta de paz para a Ucrânia que deverá ser entregue formalmente no Kremlin, nos próximos dias, pelos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Foram-nos comunicados os principais parâmetros e haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana", garantiu o porta-voz russo, Dmitry Peskov. O documento endereçado ao Governo de Moscovo reconhece as conquistas russas nos territórios ucranianos, tal como previsto no plano inicial de Trump. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O plano original de Trump previa a cedência de territórios ocupados pela Rússia, limitações às forças de defesa ucranianas e a desistência da adesão à NATO por parte de Kiev. Os países europeus e a Ucrânia rejeitaram alguns dos pontos pró-Rússia e apresentaram uma contraproposta aos Estados Unidos. Ao contrário do plano original, o texto alternativo redigido por europeus não exige a retirada de Kiev das cidades que controla a leste da região do Donbass, nem descarta a adesão da Ucrânia à NATO.

Esta quinta-feira, o Presidente russo deixou claro que não está disposto a abrir mão das suas exigências. "Os militares ucranianos têm de se retirar dos territórios que ocupam. Se não saírem, conseguiremos pelo uso da força", ameaçou Vladimir Putin. "Os agressores" não podem ser "recompensados"

Perante a notícia de que Trump se prepara para "entregar" a Crimeia e o Donbass à Rússia, a antiga diplomata ucraniana Maria Drutska lamentou a posição dos EUA. Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Drutska considerou que esta alteração é sinal da indiferença dos norte-americanos com a Europa: "É um verdadeiro Black Friday." "Se isto for verdade, se os EUA estiverem dispostos a permitir que fronteiras sejam redesenhadas à força e que os agressores sejam recompensados, então os portões do inferno estão prestes a abrirem-se".

