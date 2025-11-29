Ouvir
Ucrânia

Trump poderá "entregar" a Putin o Donbass e a Crimeia

29 nov, 2025 - 01:02 • Redação

Em troca, Trump espera ver aceite a proposta de paz para Ucrânia que vai ser entregue no Kremlin, nos próximos dias. Novo plano contraria a posição de Zelensky: entregar o coração industrial ucraniano Donbass a Putin.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vai reconhecer que as regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass são território russo, avançou esta sexta-feira o jornal britânico "The Telegraph".

Em troca, Trump espera ver aceite a sua proposta de paz para a Ucrânia que deverá ser entregue formalmente no Kremlin, nos próximos dias, pelos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Foram-nos comunicados os principais parâmetros e haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana", garantiu o porta-voz russo, Dmitry Peskov. O documento endereçado ao Governo de Moscovo reconhece as conquistas russas nos territórios ucranianos, tal como previsto no plano inicial de Trump.

O plano original de Trump previa a cedência de territórios ocupados pela Rússia, limitações às forças de defesa ucranianas e a desistência da adesão à NATO por parte de Kiev.

Os países europeus e a Ucrânia rejeitaram alguns dos pontos pró-Rússia e apresentaram uma contraproposta aos Estados Unidos.

Ao contrário do plano original, o texto alternativo redigido por europeus não exige a retirada de Kiev das cidades que controla a leste da região do Donbass, nem descarta a adesão da Ucrânia à NATO.

Trump recua e retira prazo para acordo de paz na Ucrânia: “É um processo longo e complicado”

Com a Casa Branca a retirar prazos, o futuro do pr(...)

Esta quinta-feira, o Presidente russo deixou claro que não está disposto a abrir mão das suas exigências.

"Os militares ucranianos têm de se retirar dos territórios que ocupam. Se não saírem, conseguiremos pelo uso da força", ameaçou Vladimir Putin.

"Os agressores" não podem ser "recompensados"

Perante a notícia de que Trump se prepara para "entregar" a Crimeia e o Donbass à Rússia, a antiga diplomata ucraniana Maria Drutska lamentou a posição dos EUA.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Drutska considerou que esta alteração é sinal da indiferença dos norte-americanos com a Europa: "É um verdadeiro Black Friday."

"Se isto for verdade, se os EUA estiverem dispostos a permitir que fronteiras sejam redesenhadas à força e que os agressores sejam recompensados, então os portões do inferno estão prestes a abrirem-se".

"Esta poderá ser a decisão mais desestabilizadora e geradora de conflito do século XXI", conclui a antiga diplomata.

Já os EUA vão receber representantes ucranianos para discutir esta versão do plano norte-americano e negociar, por isso, o fim da guerra na Ucrânia.

Num vídeo de Zelensky dirigido à nação, durante o qual demitiu esta sexta-feira o seu chefe de gabinete, o Presidente da Ucrânia afirmou que altos funcionários ucranianos – representantes das Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e da Inteligência – vão participar nas conversações para encerrar o conflito.

Entretanto, no período de espera até uma decisão final, o ministério da Defesa russo relatou ter abatido 136 drones em várias regiões durante a última madrugada, incluindo a península da Crimeia anexada.

