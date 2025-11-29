Trump poderá "entregar" a Putin o Donbass e a Crimeia

29 nov, 2025 - 01:02 • Redação
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vai reconhecer que as regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass são território russo, avançou esta sexta-feira o jornal britânico "The Telegraph".
Em troca, Trump espera ver aceite a sua proposta de paz para a Ucrânia que deverá ser entregue formalmente no Kremlin, nos próximos dias, pelos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner.
"Foram-nos comunicados os principais parâmetros e haverá uma discussão em Moscovo na próxima semana", garantiu o porta-voz russo, Dmitry Peskov. O documento endereçado ao Governo de Moscovo reconhece as conquistas russas nos territórios ucranianos, tal como previsto no plano inicial de Trump.
O plano original de Trump previa a cedência de territórios ocupados pela Rússia, limitações às forças de defesa ucranianas e a desistência da adesão à NATO por parte de Kiev.
Os países europeus e a Ucrânia rejeitaram alguns dos pontos pró-Rússia e apresentaram uma contraproposta aos Estados Unidos.
Ao contrário do plano original, o texto alternativo redigido por europeus não exige a retirada de Kiev das cidades que controla a leste da região do Donbass, nem descarta a adesão da Ucrânia à NATO.
Com a Casa Branca a retirar prazos, o futuro do pr(...)
Esta quinta-feira, o Presidente russo deixou claro que não está disposto a abrir mão das suas exigências.
"Os militares ucranianos têm de se retirar dos territórios que ocupam. Se não saírem, conseguiremos pelo uso da força", ameaçou Vladimir Putin.
Perante a notícia de que Trump se prepara para "entregar" a Crimeia e o Donbass à Rússia, a antiga diplomata ucraniana Maria Drutska lamentou a posição dos EUA.
Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Drutska considerou que esta alteração é sinal da indiferença dos norte-americanos com a Europa: "É um verdadeiro Black Friday."
"Se isto for verdade, se os EUA estiverem dispostos a permitir que fronteiras sejam redesenhadas à força e que os agressores sejam recompensados, então os portões do inferno estão prestes a abrirem-se".
"Esta poderá ser a decisão mais desestabilizadora e geradora de conflito do século XXI", conclui a antiga diplomata.
Já os EUA vão receber representantes ucranianos para discutir esta versão do plano norte-americano e negociar, por isso, o fim da guerra na Ucrânia.
Num vídeo de Zelensky dirigido à nação, durante o qual demitiu esta sexta-feira o seu chefe de gabinete, o Presidente da Ucrânia afirmou que altos funcionários ucranianos – representantes das Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e da Inteligência – vão participar nas conversações para encerrar o conflito.
Entretanto, no período de espera até uma decisão final, o ministério da Defesa russo relatou ter abatido 136 drones em várias regiões durante a última madrugada, incluindo a península da Crimeia anexada.