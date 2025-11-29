Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Zelensky considera viável alcançar acordo para o fim da guerra "nos próximos dias"

29 nov, 2025 - 20:22 • Lusa

Delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para "continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra".

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que considera "viável" alcançar "nos próximos dias" um acordo para um "fim digno" da guerra com a Rússia. "Os norte-americanos estão a mostrar uma abordagem construtiva e é possível que nos próximos dias sejam concretizados os passos para determinar como pôr um fim digno à guerra" afirmou Zelensky, no seu habitual discurso ao fim de cada dia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Zelensky destacou que a delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para "continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra", numa referência às discussões que decorreram no fim de semana passado na cidade suíça e que também envolveram os aliados europeus de Kiev.

"A diplomacia continua ativa (...). A delegação ucraniana tem as diretrizes necessárias e espero que os representantes trabalhem de acordo com as claras prioridades ucranianas", afirmou.

Um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), indicou, entretanto, que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do Presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Florida. Estarão acompanhados por Jared Kushner, genro do Presidente Trump.

Estes contactos surgem após a apresentação por Donald Trump, nos últimos dias, de um plano para pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

A proposta inicial de Washington, composta por 28 pontos, previa a cedência de territórios à Rússia, a redução de efetivos do exército da Ucrânia e a consagração da neutralidade ucraniana na sua Constituição, entre outros aspetos que são rejeitados por Kiev.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira