Zelensky considera viável alcançar acordo para o fim da guerra "nos próximos dias"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que considera "viável" alcançar "nos próximos dias" um acordo para um "fim digno" da guerra com a Rússia. "Os norte-americanos estão a mostrar uma abordagem construtiva e é possível que nos próximos dias sejam concretizados os passos para determinar como pôr um fim digno à guerra" afirmou Zelensky, no seu habitual discurso ao fim de cada dia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Zelensky destacou que a delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para "continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra", numa referência às discussões que decorreram no fim de semana passado na cidade suíça e que também envolveram os aliados europeus de Kiev.

"A diplomacia continua ativa (...). A delegação ucraniana tem as diretrizes necessárias e espero que os representantes trabalhem de acordo com as claras prioridades ucranianas", afirmou.

Um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), indicou, entretanto, que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial do Presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Florida. Estarão acompanhados por Jared Kushner, genro do Presidente Trump.

Estes contactos surgem após a apresentação por Donald Trump, nos últimos dias, de um plano para pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

A proposta inicial de Washington, composta por 28 pontos, previa a cedência de territórios à Rússia, a redução de efetivos do exército da Ucrânia e a consagração da neutralidade ucraniana na sua Constituição, entre outros aspetos que são rejeitados por Kiev.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).