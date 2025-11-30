Ouvir
Caracas denuncia na OPEP+ que EUA querem as suas reservas de petróleo

30 nov, 2025 - 19:32 • Lusa

O Governo de Maduro afirmou que a Venezuela vai manter-se firme na defesa dos seus recursos naturais energéticos e "não cederá a qualquer tipo de chantagem ou ameaça".

O Governo venezuelano denunciou hoje, antes da segunda conferência ministerial da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, que os Estados Unidos estão a tentar apoderar-se das suas reservas petrolíferas e usam o pretexto do narcotráfico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Venezuela, os Estados Unidos pretendem apoderar-se das suas reservas petrolíferas, mantendo um destacamento militar no mar das Caraíbas sob o pretexto de combater o narcotráfico.

Numa carta assinada pelo Presidente Nicolás Maduro e divulgada pela vice-presidente executiva Delcy Rodríguez, o Governo venezuelano acusou os Estados Unidos de tentarem apoderar-se das suas reservas de petróleo através do uso de força militar letal contra o território, o povo e as instituições do país.

"Esta intenção não só viola as disposições que regem a coexistência pacífica entre as nações, como também coloca em sério risco a estabilidade da produção petrolífera venezuelana e do mercado internacional", acrescentou.

O Governo de Maduro afirmou que a Venezuela vai manter-se firme na defesa dos seus recursos naturais energéticos e "não cederá a qualquer tipo de chantagem ou ameaça".

Além disso, espera contar com os melhores esforços do secretário-geral da OPEP, Haitham Al Ghais, bem como dos membros da aliança OPEP+, para ajudar a travar o que considera ser uma "agressão que se intensifica com força crescente" e que, alertou, "ameaça seriamente o equilíbrio do mercado energético, tanto para os países produtores como para os consumidores".

Desde meados de agosto que os Estados Unidos mantêm um destacamento naval e aéreo no mar das Caraíbas, em águas próximas da Venezuela, que defendem como parte da sua estratégia de combate ao narcotráfico, mas que Caracas considera uma "ameaça" destinada a provocar uma mudança de governo.

Durante estes meses, as forças armadas norte-americanas atacaram 20 embarcações alegadamente ligadas ao tráfico de droga, resultando na morte de pelo menos 83 pessoas.

A aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, decidiu hoje manter inalterado o nível da sua oferta conjunta de petróleo, que representa quase metade da produção global, pelo menos até 01 de abril de 2026.

A OPEP foi fundada em 1960 em Bagdade pela Arábia Saudita, Venezuela, Irão, Iraque e Kuwait. Em 2016, o grupo acordou cooperar com outros 10 países, entre eles a Rússia, México Cazaquistão e Azerbaijão, criando a aliança OPEP+.

