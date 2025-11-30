Ouvir
EUA propuseram a Maduro “ir para a Rússia”, diz senador republicano

30 nov, 2025 - 21:27 • Lusa

Estas declarações surgem no meio de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Os Estados Unidos (EUA), que atualmente têm um destacamento militar na costa da Venezuela, ofereceram ao Presidente Nicolás Maduro a opção de “ir para a Rússia” ou para outro país, afirmou hoje o senador norte-americano Markwayne Mullin.

“Aliás, demos a Maduro a oportunidade de se ir embora”, disse o senador republicano do Oklahoma à estação norte-americana CNN.

“Dissemos-lhe que poderia ir para a Rússia ou para outro país”, acrescentou.

Estas declarações surgem no meio de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a Venezuela.

