EUA propuseram a Maduro “ir para a Rússia”, diz senador republicano

30 nov, 2025 - 21:27 • Lusa
Os Estados Unidos (EUA), que atualmente têm um destacamento militar na costa da Venezuela, ofereceram ao Presidente Nicolás Maduro a opção de “ir para a Rússia” ou para outro país, afirmou hoje o senador norte-americano Markwayne Mullin.
“Aliás, demos a Maduro a oportunidade de se ir embora”, disse o senador republicano do Oklahoma à estação norte-americana CNN.
“Dissemos-lhe que poderia ir para a Rússia ou para outro país”, acrescentou.
Estas declarações surgem no meio de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a Venezuela.
O Governo de Maduro afirmou que a Venezuela vai ma(...)