Representantes de Kiev e dos EUA iniciam reunião sobre plano de paz

O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia e chefe das negociações sobre o plano de paz para a guerra russo-ucraniana anunciou hoje o início da reunião nos Estados Unidos entre enviados de Kiev e representantes norte-americanos.

"A reunião entre a delegação ucraniana e a delegação americana sobre os passos a dar para alcançar uma paz justa começou nos Estados Unidos", escreveu Rustem Umerov na rede social X, acrescentando que está em contacto constante com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Temos ordens e prioridades claras: salvaguardar os interesses ucranianos, garantir um diálogo substancial e avançar com base nos progressos alcançados em Genebra", acrescentou Umerov.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, estão presentes na reunião.

“O objetivo final, obviamente, não é apenas o fim da guerra”, salientou Rubio no início do encontro, adiantando que “também se trata de garantir um fim para a guerra que deixe a Ucrânia soberana e independente e com a oportunidade de alcançar uma prosperidade real”.

O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia viajou para os Estados Unidos no sábado, liderando a delegação ucraniana que está a trabalhar nos pontos do plano de paz já discutidos na Suíça há uma semana.

"Estamos a trabalhar para garantir uma paz real e fiável para a Ucrânia, com garantias de segurança a longo prazo", salientou Rustem Umerov, adiantando na sua mensagem que irá informar o Presidente ucraniano sobre as conclusões das reuniões que se realizam hoje na Florida.

Uma proposta de Washington divulgada na semana passada, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhida pelo Kremlin, mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus.

Em 23 de novembro decorreu em Genebra uma reunião entre as autoridades ucranianas, norte-americanas e europeias onde as partes discutiram uma proposta de plano de paz apresentada por Washington com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Após as negociações em Genebra, a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em continuar a trabalhar em propostas conjuntas para um acordo de paz.