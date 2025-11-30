Ouvir
Guerra na Ucrânia

Rubio: negociações EUA-Ucrânia foram “produtivas”, mas “ainda há muito trabalho a fazer”

30 nov, 2025 - 20:26 • Olímpia Mairos

Secretário de Estado norte-americano destaca avanços nas conversações na Flórida, mas alerta que ainda há passos decisivos para pôr fim à guerra e garantir prosperidade à Ucrânia.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classificou este domingo as conversações com uma delegação ucraniana na Flórida como “muito produtivas”, mas sublinhou que será necessário continuar a trabalhar para pôr fim à guerra desencadeada pela Rússia.

“Tivemos outra sessão muito produtiva, dando continuidade às negociações de Genebra e aos acontecimentos desta semana”, declarou Rubio aos jornalistas. “Mas ainda há muito trabalho pela frente”, acrescentou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Rubio, as equipas estão empenhadas não apenas em definir os termos que permitam cessar os combates entre a Ucrânia e a Rússia, mas também em garantir “condições para uma prosperidade duradoura” no país.

Por sua vez, o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, que liderou a delegação de Kyiv, descreveu as negociações como “produtivas e bem-sucedidas”.

“O nosso objetivo é uma Ucrânia próspera e forte”, afirmou Umerov. “Discutimos todos os temas cruciais para o futuro do país, e os Estados Unidos demonstraram um apoio extraordinário.”

O responsável ucraniano destacou ainda que este encontro deu continuidade ao êxito das anteriores conversações entre os dois países realizadas em Genebra.

