Rubio: negociações EUA-Ucrânia foram “produtivas”, mas “ainda há muito trabalho a fazer”

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classificou este domingo as conversações com uma delegação ucraniana na Flórida como “muito produtivas”, mas sublinhou que será necessário continuar a trabalhar para pôr fim à guerra desencadeada pela Rússia.

“Tivemos outra sessão muito produtiva, dando continuidade às negociações de Genebra e aos acontecimentos desta semana”, declarou Rubio aos jornalistas. “Mas ainda há muito trabalho pela frente”, acrescentou.

Segundo Rubio, as equipas estão empenhadas não apenas em definir os termos que permitam cessar os combates entre a Ucrânia e a Rússia, mas também em garantir “condições para uma prosperidade duradoura” no país.

Por sua vez, o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, que liderou a delegação de Kyiv, descreveu as negociações como “produtivas e bem-sucedidas”.

“O nosso objetivo é uma Ucrânia próspera e forte”, afirmou Umerov. “Discutimos todos os temas cruciais para o futuro do país, e os Estados Unidos demonstraram um apoio extraordinário.”

O responsável ucraniano destacou ainda que este encontro deu continuidade ao êxito das anteriores conversações entre os dois países realizadas em Genebra.