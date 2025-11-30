Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump acredita que há "boas hipóteses" de um acordo entre Kiev e Moscovo

30 nov, 2025 - 22:56 • Lusa

Enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, parte na segunda-feira para Moscovo, com o objetivo de prosseguir as negociações com a Rússia sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

A+ / A-

O Presidente norte-americano considerou hoje que há "boas hipóteses" de se chegar a um acordo para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na sequência das negociações entre uma delegação norte-americana e ucraniana na Florida.

"Penso que a Rússia gostaria que isto acabasse, e penso que a Ucrânia, sei que a Ucrânia gostaria que isto acabasse", declarou Donald Trump a bordo do Air Force One (avião presidencial).

Donald Trump divulgou recentemente um plano de paz considerado por várias diplomacias europeias como muito favorável a Moscovo.

Entretanto, um responsável norte-americano avançou à agência noticiosa France-Presse (AFP) que o enviado especial da Casa Branca (presidência norte-americana), Steve Witkoff, parte na segunda-feira para Moscovo, com o objetivo de prosseguir as negociações com a Rússia sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

A mesma fonte indicou que Witkoff deverá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira.

Rubio: Negociações EUA-Ucrânia foram “produtivas”, mas “ainda há muito trabalho a fazer”

Guerra na Ucrânia

Rubio: Negociações EUA-Ucrânia foram “produtivas”, mas “ainda há muito trabalho a fazer”

Secretário de Estado norte-americano destaca avanç(...)

A viagem de Witkoff acontece 24 horas após negociações entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia na Florida. As conversações de hoje foram consideradas "produtivas" pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que, no entanto, alertou que "ainda há trabalho a ser feito" para chegar a um acordo.

Do lado ucraniano, Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, disse que a reunião abordou "todas as questões importantes para a Ucrânia e os ucranianos".

O plano de paz de Washington divulgado em meados de novembro, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhido pelo Kremlin (presidência russa), mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus em Genebra, Suíça.

A versão inicial do plano, com 28 pontos, levantou fortes preocupações em Kiev por incluir medidas como a cedência de territórios, a redução das Forças Armadas ucranianas e a renúncia à adesão à NATO.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 24h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira