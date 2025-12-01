Airbus identifica novo problema técnico afeta em aviões A320

01 dez, 2025 - 17:15 • Redação
A Airbus identificou um novo problema em aeronaves da família A320, desta vez relacionado com os painéis da fuselagem. A empresa garante, no entanto, que o defeito afeta um número “limitado” de aparelhos.
A confirmação foi feita por um porta-voz à agência “Reuters”, que explicou tratar-se de uma falha atribuída a um fornecedor. “A origem está identificada e contida e todos os painéis recém-produzidos estão em conformidade com todos os requisitos”, assegurou.
Aviação
Segundo a empresa, estão em causa várias dezenas de aviões A320, embora não tenha sido divulgado um número exato. Este é o segundo incidente reportado pela Airbus nos últimos dias, após um erro de software que terá afetado cerca de seis mil aeronaves.
As consequências começam a refletir-se nos mercados. As ações da Airbus registaram uma queda superior a 10%, num contexto de aumento da incerteza sobre a capacidade de produção e entrega do maior construtor mundial de aviões comerciais.
Para alcançar os objetivos estabelecidos para 2025, a Airbus terá de produzir um número recorde de mais de 160 aeronaves no mês de dezembro, um desafio acrescido pelas falhas agora reveladas.