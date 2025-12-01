Defesa de Mangione tenta excluir arma e escritos pessoais como prova

Vídeos da detenção de Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foram exibidos esta segunda-feira num tribunal de Manhattan, no âmbito de audiências preliminares que visam definir que provas poderão ser usadas no julgamento.

As imagens mostram Mangione dentro de um restaurante McDonald’s, em Altoona, na Pensilvânia, a ser abordado pela polícia. Seguem-se mais de 30 minutos de conversa com os agentes, antes de ser formalmente detido.

A gravação não tem som, mas será um dos elementos centrais na decisão do juiz Gregory Carro sobre a legalidade das declarações feitas pelo arguido à polícia.

A defesa de Mangione, de 27 anos, alega que o seu cliente foi "ilegalmente revistado e interrogado" e quer impedir que declarações prestadas e objetos apreendidos sejam usados como prova.

Entre os bens encontrados na sua mochila estão uma arma impressa, um silenciador, aparelhos eletrónicos e escritos pessoais que, segundo a acusação, o implicam diretamente no homicídio.

Mangione foi detido em dezembro de 2024, dias depois de o executivo Brian Thompson ter sido baleado mortalmente numa rua de Midtown Manhattan. Tornou-se desde então uma figura controversa, com alguns apoiantes a vê-lo como símbolo da frustração popular com os custos do sistema de saúde norte-americano.

“Tenho aqui um cliente que parece o tipo que matou o CEO e os outros clientes estão muito nervosos”, pode ouvir-se numa chamada de emergência feita por uma funcionária do restaurante McDonald’s, também reproduzida em tribunal.

No exterior do tribunal, manifestantes exibiram cartazes e mensagens de apoio, incluindo uma faixa com a inscrição "Free Luigi" e um manifestante vestido como o vilão do videojogo Super Mario Bros.