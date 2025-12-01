Desmantelada em Espanha célula terrorista de grupo neonazi

01 dez, 2025 - 16:17 • Lusa
Uma célula terrorista do grupo neonazi e paramilitar "The Base", que apela a atos violentos para provocar o caos em sociedades democráticas, foi desmantelada em Espanha, anunciou esta segunda-feira a polícia espanhola.
"A Polícia Nacional desarticulou a primeira célula terrorista de caráter ‘aceleracionista’ detetada em Espanha", na província de Castellón (região da Comunidade Valenciana, no leste do país), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.
O "aceleracionismo" é uma corrente associada à extrema-direita e aos movimentos que defendem a supremacia branca que pede uma "aceleração" do caos para derrubar a ordem existente, através de atentados.
Na operação policial foram detidas três pessoas que faziam parte da "organização supremacista ‘The Base’", nascida nos Estados Unidos em 2018, que tem "caráter ‘aceleracionista’" e é "considerada terrorista na União Europeia, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia", segundo o mesmo comunicado.
Os três detidos são acusados de "pertencer a organização terrorista e captação, doutrinamento e treino com fins terroristas", assim como posse ilegal de armas.
Além das detenções, a polícia apreendeu nove armas, munições, "mais de uma vintena de armas brancas", um "equipamento completo tático militar usado em atividades de treino", "material e documentação de caráter ‘aceleracionista’ e supremacista", propaganda da organização "The Base", "material neonazi" e "documentação de exaltação de outras organizações terroristas".
"O líder da célula espanhola estava em contacto direto com o fundador de 'The Base'", um norte-americano que as autoridades dos EUA pensam estar na Rússia e que, sublinhou a polícia espanhola, "há um mês fez um apelo para a consolidação das células espalhadas por vários países e a concretização de ataques seletivos com o fim de colapsar as instituições democráticas ocidentais".
Segundo a polícia, os três detidos em Espanha estavam "altamente radicalizados, baseavam o seu estilo de vida nos postulados da organização terrorista e na disposição de realizar atentados", tendo já feito "vários treinos táticos usando técnicas e material paramilitar".
A polícia espanhola lembrou que a organização "The Base" quer "alcançar o objetivo de uma supremacia branca através do terrorismo" e "opera como uma rede descentralizada" de "pequenas células operacionais”.
Segundo a polícia dos EUA e a Europol, o líder e fundador da “The Base” é o norte-americano Rinaldo Nazzaro e as primeiras referências à organização foram conhecidas em 2018. Membros da organização foram responsáveis, segundo as autoridades dos EUA, por atos de vandalismo contra sinagogas no país em 2019 e outras atividades com fins terroristas nos anos seguintes, também nos Estados Unidos.
Na Europa, a Europol e o Eurojust já coordenaram também operações internacionais que tinham células deste grupo como alvos, tendo sido detidos suspeitos em vários países (Bélgica, Croácia, Alemanha, Lituânia, Roménia e Itália). A União Europeia integrou o grupo “The Base” na lista de organizações terroristas em 2024.