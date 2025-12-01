Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Desmantelada em Espanha célula terrorista de grupo neonazi

01 dez, 2025 - 16:17 • Lusa

Grupo neonazi e paramilitar "The Base", cuja célula preparava atentados, defende a supremacia branca e apela a atos violentos para "acelerar" o caos em sociedades democráticas.

A+ / A-

Uma célula terrorista do grupo neonazi e paramilitar "The Base", que apela a atos violentos para provocar o caos em sociedades democráticas, foi desmantelada em Espanha, anunciou esta segunda-feira a polícia espanhola.

"A Polícia Nacional desarticulou a primeira célula terrorista de caráter ‘aceleracionista’ detetada em Espanha", na província de Castellón (região da Comunidade Valenciana, no leste do país), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

O "aceleracionismo" é uma corrente associada à extrema-direita e aos movimentos que defendem a supremacia branca que pede uma "aceleração" do caos para derrubar a ordem existente, através de atentados.

Na operação policial foram detidas três pessoas que faziam parte da "organização supremacista ‘The Base’", nascida nos Estados Unidos em 2018, que tem "caráter ‘aceleracionista’" e é "considerada terrorista na União Europeia, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia", segundo o mesmo comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os três detidos são acusados de "pertencer a organização terrorista e captação, doutrinamento e treino com fins terroristas", assim como posse ilegal de armas.

Além das detenções, a polícia apreendeu nove armas, munições, "mais de uma vintena de armas brancas", um "equipamento completo tático militar usado em atividades de treino", "material e documentação de caráter ‘aceleracionista’ e supremacista", propaganda da organização "The Base", "material neonazi" e "documentação de exaltação de outras organizações terroristas".

"O líder da célula espanhola estava em contacto direto com o fundador de 'The Base'", um norte-americano que as autoridades dos EUA pensam estar na Rússia e que, sublinhou a polícia espanhola, "há um mês fez um apelo para a consolidação das células espalhadas por vários países e a concretização de ataques seletivos com o fim de colapsar as instituições democráticas ocidentais".

Segundo a polícia, os três detidos em Espanha estavam "altamente radicalizados, baseavam o seu estilo de vida nos postulados da organização terrorista e na disposição de realizar atentados", tendo já feito "vários treinos táticos usando técnicas e material paramilitar".

A polícia espanhola lembrou que a organização "The Base" quer "alcançar o objetivo de uma supremacia branca através do terrorismo" e "opera como uma rede descentralizada" de "pequenas células operacionais”.

Segundo a polícia dos EUA e a Europol, o líder e fundador da “The Base” é o norte-americano Rinaldo Nazzaro e as primeiras referências à organização foram conhecidas em 2018. Membros da organização foram responsáveis, segundo as autoridades dos EUA, por atos de vandalismo contra sinagogas no país em 2019 e outras atividades com fins terroristas nos anos seguintes, também nos Estados Unidos.

Na Europa, a Europol e o Eurojust já coordenaram também operações internacionais que tinham células deste grupo como alvos, tendo sido detidos suspeitos em vários países (Bélgica, Croácia, Alemanha, Lituânia, Roménia e Itália). A União Europeia integrou o grupo “The Base” na lista de organizações terroristas em 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira