Honduras. Candidato apoiado por Trump lidera eleições

O candidato presidencial conservador Nasry Asfura -- apoiado pelo Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump -- lidera a contagem inicial dos votos nas eleições gerais realizadas nas Honduras, de acordo com resultados preliminares.

De acordo com Conselho Nacional Eleitoral (CNE) hondurenho, mais de quatro horas depois do fecho das urnas, no domingo, e com 34,25% dos votos apurados, Asfura, do Partido Nacional, tinha conquistado 530.073 votos, ou 40,6% do total.

Numa declaração transmitida pela televisão nacional das Honduras, membros da CNE disseram que outro candidato de direita, a estrela televisiva Salvador Nasralla, do Partido Liberal, seguia em segundo lugar, com 506.316 votos, menos 1,8 pontos percentuais do que Asfura.

Muito atrás, a 21 pontos percentuais de distância vinha a candidata presidencial de esquerda, Rixi Moncada, apoiada pelo partido atualmente no poder nas Honduras.

A presidente do CNE, Ana Paola Hall, destacou o "espírito cívico" demonstrado durante as eleições e ordenou que as assembleias de voto permanecessem nos seus locais até que a contagem e a transmissão de todas as atas de apuramento dos diferentes níveis de votação estivessem concluídas "de forma transparente".

No sábado, Rixi Moncada acusou a Administração dos EUA de "atos de ingerência" no processo das eleições.

"Não há qualquer dúvida que houve duas ações, a três dias das eleições, que são totalmente intervencionistas", disse a candidata.

Moncada fez referência ao anúncio de Trump de que vai conceder um perdão ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez, alegando que, "segundo muitas pessoas" que respeita imenso, Hernandez foi "tratado de forma muito dura e injusta".

Hernandez foi condenado em 2024 a 45 anos de prisão por tráfico de droga e crimes relacionadas com armas.

Trump também manifestou apoio ao empresário Nasry Asfura.

Se Asfura perder a eleição de domingo, afirmou Trump , "os Estados Unidos não vão desperdiçar dinheiro, porque um líder errado só pode trazer resultados catastróficos para um país".

Cerca de 6,5 milhões de eleitores hondurenhos foram chamados às urnas no domingo para escolher entre a continuidade de um governo de esquerda e o regresso da direita, numa atmosfera de elevada tensão política e de violência.

Num país assolado pela pobreza, corrupção e violência, os eleitores das Honduras vão eleger o próximo Presidente, mas também os 128 membros do parlamento e centenas de presidentes de câmara, entre outros cargos, para os próximos quatro anos.

Os outros dois candidatos, sem perspetivas de alcançar a vitória, segundo as sondagens, são Nelson Ávila Gutiérrez, do partido Inovação e Unidade Social-Democrata (PINU- centro-esquerda) e Mario Rivera Calejas, do Partido Democrata-Cristão (DC - centro-direita).