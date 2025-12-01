Macron quer Ucrânia e Europa na fase final do plano de paz

01 dez, 2025 - 17:05 • Sandra Afonso , Fábio Monteiro
O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta segunda-feira que a Ucrânia e os parceiros europeus não podem ser excluídos da fase final de elaboração de um plano de paz para o fim da guerra, sublinhando que a questão territorial pertence exclusivamente a Kiev.
Falando em conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris, Macron frisou que a Rússia “não deu nenhum sinal” de pretender cessar a agressão.
“A Ucrânia é a única que pode discutir território; é seu, reconhecido pelo direito internacional, e é soberana. Quando falamos de garantias de segurança, elas não podem ser discutidas ou negociadas sem que os ucranianos, a quem pertence o território, estejam presentes, e sem que os europeus e todos os aliados da Coligação de Vontades também estejam presentes”, afirmou.
O chefe de Estado francês indicou ainda que se aguardam desenvolvimentos nos próximos dias, com um encontro previsto entre delegações dos Estados Unidos e da Rússia. Esse diálogo poderá trazer mais clareza quanto às intenções de Moscovo.
“Após essas discussões, haverá maior clareza sobre a disposição da Rússia em avançar. Da nossa parte, continuaremos a apoiar todos os esforços de paz”, disse Macron.
Ainda assim, o presidente francês foi claro quanto à posição europeia: “Continuaremos a apoiar os esforços de resistência da Ucrânia. Continuaremos a impor sanções à Rússia, porque a nossa coerência e a nossa segurança dependem disso.”