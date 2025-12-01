Natal adiado na Venezuela: tensão política trava festas portuguesas

O jornal norte-americano “Miami Herald” noticiou esta segunda-feira que Donald Trump terá apresentado um ultimato ao presidente venezuelano, exigindo a sua saída imediata do poder. O episódio terá ocorrido após uma chamada telefónica entre o presidente dos Estados Unidos e Nicolás Maduro.

Segundo o mesmo jornal, Maduro recusou o pedido e terá colocado como condição a concessão de uma amnistia para si e para os seus aliados. A exigência não terá sido aceite por Trump, aumentando ainda mais a tensão no país sul-americano.

A instabilidade política já teve repercussões diretas na comunidade portuguesa residente na Venezuela.

O jornalista Marco Ramos Jardim, do “Correio da Venezuela”, em serviço especial para a Renascença, relata que várias associações e clubes portugueses suspenderam as habituais atividades festivas de final de ano, por razões de segurança.

"Temos as Academias do Bacalhau e outras associações que suspenderam suas atividades e outros que mudaram a data pela situação de tensão que temos agora", contou o correspondente, a partir de Caracas.