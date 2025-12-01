Ouvir
Natal adiado na Venezuela: tensão política trava festas portuguesas

01 dez, 2025 - 20:26 • Marco Ramos Jardim, correspondente da Renascença na Venezuela

Donald Trump terá exigido a saída imediata de Nicolás Maduro. Comunidade portuguesa na Venezuela sente o impacto da instabilidade, com festas canceladas e voos suspensos.

A+ / A-

O jornal norte-americano “Miami Herald” noticiou esta segunda-feira que Donald Trump terá apresentado um ultimato ao presidente venezuelano, exigindo a sua saída imediata do poder. O episódio terá ocorrido após uma chamada telefónica entre o presidente dos Estados Unidos e Nicolás Maduro.

Segundo o mesmo jornal, Maduro recusou o pedido e terá colocado como condição a concessão de uma amnistia para si e para os seus aliados. A exigência não terá sido aceite por Trump, aumentando ainda mais a tensão no país sul-americano.

A instabilidade política já teve repercussões diretas na comunidade portuguesa residente na Venezuela.

O jornalista Marco Ramos Jardim, do “Correio da Venezuela”, em serviço especial para a Renascença, relata que várias associações e clubes portugueses suspenderam as habituais atividades festivas de final de ano, por razões de segurança.

"Temos as Academias do Bacalhau e outras associações que suspenderam suas atividades e outros que mudaram a data pela situação de tensão que temos agora", contou o correspondente, a partir de Caracas.

Governo diz ser “difícil prever quando será retomada a normalidade” na Venezuela

Governo diz ser “difícil prever quando será retomada a normalidade” na Venezuela

Secretário de Estado das Comunidades garante, em e(...)

A embaixada de Portugal e os consulados em Caracas e Valência disponibilizaram números de emergência e contactos diretos com a comunidade luso-venezuelana, através das suas plataformas digitais.

Também a escassez de voos está a preocupar muitos portugueses na Venezuela, especialmente numa altura em que é tradicional viajar para Portugal para passar o Natal.

"Muitos de nossos conterrâneos estão à procura de voos ou alternativas de chegar até Curação, Colômbia e Brasil, e depois chegar à terra, na Venezuela", descreve Marco Ramos Jardim, sublinhando ainda o impacto que esta situação poderá ter nas relações entre os dois países.

Recorde-se que continuam suspensos os voos da TAP e de várias outras companhias aéreas com destino ou origem na Venezuela, dificultando a mobilidade de famílias portuguesas e o funcionamento regular das comunidades locais.

Voos da Venezuela para o exterior caem 24,7% após fim das licenças de várias companhias

Voos da Venezuela para o exterior caem 24,7% após fim das licenças de várias companhias

A Venezuela passou de 105 para 79 voos internacion(...)

