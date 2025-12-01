Ouvir
Putin vai encontrar-se com Steve Witkoff esta terça-feira

01 dez, 2025 - 09:46 • João Malheiro

A viagem de Witkoff acontece 24 horas após negociações entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia na Florida.

A+ / A-

Vladimir Putin vai encontrar-se com o enviado especial dos Estados Unidos da América para resolver a guerra na Ucrânia, esta terça-feira, em Moscovo.

O porta-voz do Kremlin confirma, assim, a notícia avançada pela France-Presse. O Presidente da Rússia reúne-se com Steve Witkoff para discutir os termos de um eventual acordo de paz.

A viagem de Witkoff acontece 24 horas após negociações entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia na Florida. As conversações de hoje foram consideradas "produtivas" pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que, no entanto, alertou que "ainda há trabalho a ser feito" para chegar a um acordo.

O Presidente norte-americano considerou este domingo que há "boas hipóteses" de se chegar a um acordo para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na sequência das negociações entre uma delegação norte-americana e ucraniana na Florida.

Donald Trump divulgou recentemente um plano de paz considerado por várias diplomacias europeias como muito favorável a Moscovo.

O plano de paz de Washington divulgado em meados de novembro, que incluía as principais exigências de Moscovo, foi inicialmente bem acolhido pelo Kremlin (presidência russa), mas sofreu alterações no seguimento de negociações entre norte-americanos, ucranianos e europeus em Genebra, Suíça.

A versão inicial do plano, com 28 pontos, levantou fortes preocupações em Kiev por incluir medidas como a cedência de territórios, a redução das Forças Armadas ucranianas e a renúncia à adesão à NATO.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Saiba Mais
