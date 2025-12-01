Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Zelensky enfatiza tom construtivo entre delegação ucraniana e EUA

01 dez, 2025 - 00:15 • Lusa

Delegação de Kiev esteve reunida este domingo com representantes norte-americanos na Florida para negociações sobre o acordo de paz.

A+ / A-

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou este domingo, após o encontro da delegação de Kiev com representantes norte-americanos na Florida, o tom construtivo do diálogo entre as partes e o facto dos interesses da Ucrânia terem sido abordados.

"É importante que haja um tom construtivo na conversa e que todas as questões tenham sido abordadas abertamente e com o objetivo de garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na plataforma Telegram sobre o diálogo relativo ao plano de paz mantido entre Kiev e Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do Presidente [Donald] Trump e ao próprio Presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra. Continuaremos a trabalhar", acrescentou Zelensky depois de ter sido informado sobre os resultados do encontro entre a delegação liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, e os representantes norte-americanos.

Trump acredita que há "boas hipóteses" de um acordo entre Kiev e Moscovo

Trump acredita que há "boas hipóteses" de um acordo entre Kiev e Moscovo

Enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, pa(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira