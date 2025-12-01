Zelensky enfatiza tom construtivo entre delegação ucraniana e EUA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou este domingo, após o encontro da delegação de Kiev com representantes norte-americanos na Florida, o tom construtivo do diálogo entre as partes e o facto dos interesses da Ucrânia terem sido abordados.

"É importante que haja um tom construtivo na conversa e que todas as questões tenham sido abordadas abertamente e com o objetivo de garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na plataforma Telegram sobre o diálogo relativo ao plano de paz mantido entre Kiev e Washington.

"Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do Presidente [Donald] Trump e ao próprio Presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra. Continuaremos a trabalhar", acrescentou Zelensky depois de ter sido informado sobre os resultados do encontro entre a delegação liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, e os representantes norte-americanos.