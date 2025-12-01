Zelensky exige garantias de segurança e presença europeia nas negociações de paz

01 dez, 2025 - 19:25 • Sandra Afonso , Fábio Monteiro
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendeu esta segunda-feira, em Paris, a necessidade de garantias de segurança concretas e da participação europeia nas negociações de paz com a Rússia, considerando que a ausência desses elementos tornaria qualquer acordo “injusto” para a Ucrânia.
“A Rússia já quebrou as suas promessas inúmeras vezes, violou todos os tratados, e é muito fácil perturbar a paz russa, por isso precisamos de garantias de segurança confiáveis para a Ucrânia, para todos nós”, afirmou Zelensky, após o encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron.
O chefe de Estado ucraniano reconheceu que há “questões difíceis” nas conversações, incluindo a questão territorial, a reconstrução do país e o papel dos aliados ocidentais.
“Sem a presença de parceiros europeus é difícil aceitar, porque o dinheiro está na Europa. Parece-me que não é muito justo”, afirmou.
Por seu lado, Emmanuel Macron deixou claro que “não é aceitável um plano de paz sem a presença de ucranianos e europeus”, reforçando que qualquer discussão sobre território só pode ser feita por Kiev.
“A Ucrânia é a única que pode discutir território; é seu, reconhecido pelo direito internacional, e é soberana”, afirmou Macron. O presidente francês sublinhou ainda que “as garantias de segurança não podem ser negociadas sem os ucranianos e os europeus”.
Macron adiantou que, nos próximos dias, haverá contactos entre delegações dos Estados Unidos e da Rússia, que poderão ajudar a clarificar a posição de Moscovo em relação a um eventual plano de paz.
“Após essas discussões, haverá maior clareza sobre a disposição da Rússia em avançar. Da nossa parte, continuaremos a apoiar todos os esforços de paz”, declarou, garantindo ainda o apoio à resistência ucraniana e a manutenção de sanções contra Moscovo.
“A nossa coerência e a nossa segurança dependem disso”, concluiu o presidente francês.