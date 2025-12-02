Detida Federica Mogherini, ex-chefe da diplomacia da Comissão Europeia

A antiga chefe da diplomacia da União Europeia foi detida esta terça-feira por suspeitas de fraude. Além de Federica Mogherini foram detidas mais duas pessoas pela polícia belga, anunciou o Ministério Público Europeu.

As identidades dos outros dois detidos não foram reveladas.

As detenções foram feitas depois de efetuadas buscas ao Serviço de Ação Externa da União Europeia, em Bruxelas, e numa instituição de ensino superior, o Colégio da Europa, em Bruges, da qual Mogherini é a atual reitora.

A investigação sobre fraude debruça-se sobre um programa de financiamento daquele serviço da UE à instituição de ensino superior e que tinha por objetivo formar jovens diplomatas em vários países europeus em 2021 e 2022.

Federica Mogherini foi alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança entre 2014 e 2019.