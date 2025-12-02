Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hegseth diz que não viu sobreviventes antes de ataque fatal a barco de droga

02 dez, 2025 - 23:13 • Redação

Secretário da Defesa dos EUA diz que não viu sobreviventes antes de segundo ataque a barco suspeito. Ordem de ataque foi dada por almirante promovido semanas depois. Congresso exige explicações.

A+ / A-

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que "não viu sobreviventes" antes do segundo ataque a uma embarcação suspeita de tráfico de droga nas Caraíbas, ocorrido a 2 de setembro e que resultou em duas mortes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo relatos iniciais, o primeiro ataque deixou dois sobreviventes a bordo do barco em chamas. Horas depois, uma segunda investida, ordenada pelo almirante Frank Bradley, terá provocado a morte desses indivíduos, levantando dúvidas sobre o respeito pelas convenções internacionais de guerra.

Durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, Hegseth defendeu-se dizendo que acompanhou o primeiro ataque “em directo”, mas que depois passou para outro compromisso.

“Não vi sobreviventes. Aquilo estava a arder e explodiu… não se via nada. Chama-se névoa da guerra”, declarou.

O responsável norte-americano afirmou ainda que só soube da decisão de Bradley “umas horas mais tarde”, mas considerou que foi a “decisão certa”.

Desde o início de setembro, mais de 80 pessoas morreram em ataques semelhantes nas Caraíbas e no Pacífico Leste. A Administração Trump tem justificado as acções como medidas de autodefesa contra o tráfico de droga.

Frank Bradley, à data comandante das Operações Especiais Conjuntas dos EUA, foi promovido um mês depois do incidente e é agora responsável máximo pelo Comando de Operações Especiais. A sua audição no Congresso está agendada para esta semana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975