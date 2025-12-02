Putin: "Se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta"

02 dez, 2025 - 17:17 • Ana Kotowicz
A Europa está do lado da guerra e quer sabotar os esforços de paz de Donald Trump. É nisso que acredita o Presidente russo que nos últimos dias têm criticado os líderes europeus, acusando-os de querem um confronto direto com o seu país. Agora, diz que a Rússia está pronta para combater a Europa e derrotá-la, ao ponto de não sobrar ninguém para negociar acordos de paz.
"Se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta agora", disse Vladimir Putin, esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa antes do seu encontro com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner com quem irá discutir os detalhes de um acordo de paz para o conflito armado que mantém com a Ucrânia.
Depois de na semana passada ter afirmado que a Rússia não planeia invadir a Europa — conforme alguns líderes europeus temem —, agora Vladimir Putin diz que não deseja uma guerra. Esse é um desejo do lado europeu, que "não tem uma agenda de paz" e "está do lado da guerra".
Guerra na Ucrânia
A guerra termina quando os ucranianos abandonarem (...)
Além disso, ao sabotar os esforços de Trump, o que a Europa pretende, já que vive "sob ilusões", é impor uma derrota estratégica à Rússia.
"Quando supostamente tentam fazer alterações às propostas de Trump, todas essas alterações visam apenas uma coisa: bloquear completamente todo o processo de paz", disse o Presidente russo aos jornalistas. Aliás, Putin considerou que os líderes europeus sabem perfeitamente que essas mudanças são "absolutamente inaceitáveis".
O objetivo seria apenas um: dizer que a Rússia não quer a paz, argumentou o Presidente russo.
Durante a conferência de imprensa, Putin ameaçou cortar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro como resposta aos ataques com drones contra petroleiros russos.
“A solução mais radical é cortar a Ucrânia do mar e, assim, em princípio, a pirataria será impossível”, disse Putin. Além disso, esclareceu, o Kremlin poderá ainda tomar medidas contra petroleiros de países que ajudam Kiev.
Esta terça-feira, um petroleiro com bandeira russa e carregado com óleo de girassol reportou um ataque com drone ao largo da costa turca. A Ucrânia negou qualquer envolvimento.