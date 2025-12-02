Putin: "Se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta"

A Europa está do lado da guerra e quer sabotar os esforços de paz de Donald Trump. É nisso que acredita o Presidente russo que nos últimos dias têm criticado os líderes europeus, acusando-os de querem um confronto direto com o seu país. Agora, diz que a Rússia está pronta para combater a Europa e derrotá-la, ao ponto de não sobrar ninguém para negociar acordos de paz.

"Se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta agora", disse Vladimir Putin, esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa antes do seu encontro com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner com quem irá discutir os detalhes de um acordo de paz para o conflito armado que mantém com a Ucrânia.

Depois de na semana passada ter afirmado que a Rússia não planeia invadir a Europa — conforme alguns líderes europeus temem —, agora Vladimir Putin diz que não deseja uma guerra. Esse é um desejo do lado europeu, que "não tem uma agenda de paz" e "está do lado da guerra".