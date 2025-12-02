Ouvir
Em Destaque
Quase dois mil mortos nas cheias que afetaram países da Ásia

02 dez, 2025 - 07:35 • João Malheiro com Lusa

O maior número de vítimas foi registado na ilha de Sumatra, na Indonésia, onde pelo menos 631 pessoas morreram.

Impacto das cheias na Malásia Foto: Fazry Ismail/EPA
Impacto das cheias na Indonésia. Foto: Hotli Simanjuntak/EPA
Impacto das cheias na Indonésia Foto: Fazry Ismail/EPA
Há quase dois mil mortos nas cheias e deslizamentos de terras que estão a afetar vários países asiáticos, incluindo a Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia.

O maior número de vítimas foi registado na ilha de Sumatra, na Indonésia, onde pelo menos 631 pessoas morreram e 472 estão desaparecidas.

Mais de 3,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e um milhão foram retiradas das suas habitações para abrigos temporários.

Na Indonésia, quase nove mil casas foram danificadas, incluindo cerca de 3.500 completamente destruídas, assim como pelo menos 322 escolas e 277 pontes.

Os prejuízos nas áreas devastadas foram estimados em quatro mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros) até segunda-feira, quando as águas das cheias, ligadas às chuvas torrenciais das monções e a um ciclone tropical atípico que atingiu a Indonésia, começaram a recuar em algumas zonas.

As autoridades do Sri Lanka afirmaram que as equipas de resgate estavam à procura de 352 pessoas desaparecidas, com 390 vítimas mortais já confirmadas.

Cerca de 218 mil pessoas encontram-se em abrigos temporários após terem sido atingidas pelas chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra, principalmente na região montanhosa central, onde se cultiva chá.

Na Tailândia, onde pelo menos 176 pessoas morreram, os primeiros pagamentos de indemnização estavam previstos para segunda-feira, começando com 239 milhões de baht (6,43 milhões de euros) para 26 mil pessoas, disse o porta-voz do Governo, Siripong Angkasakulkiat.

