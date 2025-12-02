Ouvir
Telemóvel aos 12 anos é saudável? Cientistas apontam maior risco de depressão e obesidade

02 dez, 2025 - 17:18 • Catarina Magalhães

Quanto mais cedo se é tem um telemóvel, maiores vão ser os problemas na saúde física e mental das crianças. Pais, pediatras e encarregados devem conversar primeiro para perceber se estão prontas para o ter.

Qual é a idade certa para receber o primeiro telemóvel? Ainda em criança, adolescente ou já na idade adulta? Pais, encarregados e cientistas responsáveis pela educação de jovens ainda não entraram em consenso sobre a idade mais adequada, mas há novas pistas.

Crianças com 12 anos com telemóvel têm maior risco de depressão, obesidade e perturbações do sono, concluiu o estudo publicado esta segunda-feira no jornal científico "Pedriatrics".

Avaliando um grupo com mais de dez mil crianças norte-americanas de 9 a 16 anos, crianças que tiveram acesso a estes dispositivos antes dos 12 apresentaram maior risco na saúde física e mental.

Quanto mais cedo se é tem um telemóvel, maiores vão ser os problemas. Assim, os cientistas aconselham um uso mais tardio possível, segundo as conclusões estudadas de 2016 a 2022.

Sem telemóvel até aos 12 anos, um ano depois uma adolescente do estudo já tinha piores capacidades mentais e um sono pouco ou nada saudável comparativamente aos jovens do estudo que continuaram sem aceder ao dispositivo. Porém, não descartam a conectividade e acesso à informação como alguns dos benefícios.

O estudo relembra que não basta reduzir o tempo aos ecrãs, mas compreender que oferecer o primeiro telemóvel é "algo significativo para a saúde", contou o principal autor do estudo e psiquiatria infantil e adolescente, Ran Barzilay, ao jornal norte-americano "New York Times".

"Uma criança de 12 anos é muito, muito diferente de uma criança de 16 anos. Não é a mesma coisa que comparar um adulo de 42 anos com um de 46 anos."

Investir nesta tecnologia é secundária, já que está associada a problemas socioemocionais nas crianças. O grupo de investigadores aconselha, por isso, que os pais, pediatras e encarregados conversem primeiro com as crianças para perceber, antes de tudo, se estão prontas para ter um telemóvel.

"Então, qual é a idade certa para o primeiro telemóvel? Diria que é a idade em que você quer que eles diminuam o tempo de sono, leitura, exercícios e socialização", atirou o autor.

Não permitir o uso de telemóvel no quarto durante a noite e agendar na rotina atividades extracurriculares sem uso de tecnologias são as duas recomendações dos cientistas.

