Bruxelas bate recorde e soma 542 dias sem governo regional

A região da capital de Bruxelas entrou esta terça-feira num novo capítulo da sua crise política, ao alcançar 542 dias sem conseguir formar um governo. O impasse sucede às eleições regionais de junho de 2024. A notícia é avançada pelo “Guardian”.

O recorde supera o anterior máximo belga, registado entre 2010 e 2011, quando o país levou 541 dias para formar um executivo nacional. A nível internacional, Bruxelas ainda está longe dos 729 dias de impasse na Irlanda do Norte, mas, por não se tratar de um Estado soberano, não entrará no livro dos recordes do Guinness.

A estagnação deve-se à fragmentação do parlamento regional, onde 14 partidos ocupam os 89 lugares disponíveis. As tentativas de coligação têm sido minadas por divisões ideológicas e linguísticas, agravadas por insultos pessoais e vetos cruzados.

“São 541 dias a ver Bruxelas deslizar para um vazio institucional e uma crise de financiamento sem precedentes”, lê-se numa carta aberta publicada na segunda-feira nos jornais “Le Soir” e “De Standaard”, assinada por quase 200 figuras da sociedade civil, empresários, académicos e artistas.

O panorama económico da região agrava-se, com um défice previsto de 1,6 mil milhões de euros até ao final do ano. Um importante banco retirou uma linha de crédito de 500 milhões de euros e várias obras públicas foram suspensas.