Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bruxelas bate recorde e soma 542 dias sem governo regional

03 dez, 2025 - 00:32 • Redação

Bruxelas atingiu um novo recorde ao permanecer 542 dias sem governo regional. A divisão entre os 14 partidos eleitos mantém paralisada a governação da capital belga.

A+ / A-

A região da capital de Bruxelas entrou esta terça-feira num novo capítulo da sua crise política, ao alcançar 542 dias sem conseguir formar um governo. O impasse sucede às eleições regionais de junho de 2024. A notícia é avançada pelo “Guardian”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O recorde supera o anterior máximo belga, registado entre 2010 e 2011, quando o país levou 541 dias para formar um executivo nacional. A nível internacional, Bruxelas ainda está longe dos 729 dias de impasse na Irlanda do Norte, mas, por não se tratar de um Estado soberano, não entrará no livro dos recordes do Guinness.

A estagnação deve-se à fragmentação do parlamento regional, onde 14 partidos ocupam os 89 lugares disponíveis. As tentativas de coligação têm sido minadas por divisões ideológicas e linguísticas, agravadas por insultos pessoais e vetos cruzados.

“São 541 dias a ver Bruxelas deslizar para um vazio institucional e uma crise de financiamento sem precedentes”, lê-se numa carta aberta publicada na segunda-feira nos jornais “Le Soir” e “De Standaard”, assinada por quase 200 figuras da sociedade civil, empresários, académicos e artistas.

O panorama económico da região agrava-se, com um défice previsto de 1,6 mil milhões de euros até ao final do ano. Um importante banco retirou uma linha de crédito de 500 milhões de euros e várias obras públicas foram suspensas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 03 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975