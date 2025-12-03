Comissão Europeia quer usar 90 mil milhões em ativos russos para ajudar Ucrânia

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira uma utilização inédita de ativos russos congelados destinados a apoiar a Ucrânia.

A proposta prevê o uso de ativos russos ou recurso a endividamento internacional para angariar um total de 90 mil milhões de euros.

O objetivo da medida é garantir o funcionamento dos serviços básicos da Ucrânia e o esforço militar face à guerra desencadeada pela Rússia.

O executivo comunitário manifestou apoio a um “empréstimo de reparações” financiado com ativos do Estado russo imobilizados na UE desde a invasão da Ucrânia.

No entanto, a Bélgica, que detém a maior parte desses ativos, levantou várias reservas, alegando que não tinham sido devidamente consideradas nas propostas.

“Estamos a propor cobrir dois terços das necessidades de financiamento da Ucrânia para os próximos dois anos. São 90 mil milhões de euros. O restante caberá aos parceiros internacionais”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aos jornalistas.

Rússia deve pagar "custos da agressão"

“Dado que a pressão é a única linguagem a que o Kremlin responde, podemos também intensificá-la”, disse. “Temos de aumentar os custos da guerra para a agressão de (Vladimir) Putin, e a proposta de hoje dá-nos os meios para isso.”

Von der Leyen garantiu que a proposta dirigida aos Estados-membros teve em conta praticamente todas as preocupações expressas pela Bélgica, cujo intermediário financeiro, a Euroclear, sediado em Bruxelas, é o principal detentor dos ativos.

A proposta passaria agora a abranger também outras instituições financeiras na UE que detenham ativos russos, adiantou. Segundo responsáveis europeus, França, Alemanha, Suécia e Chipre possuem igualmente ativos deste tipo.

A Rússia advertiu a UE e a Bélgica contra a utilização dos seus ativos, classificando tal acto como roubo. A Comissão sustenta que o mecanismo não equivale a um confisco, uma vez que o montante assumiria a forma de empréstimo — que a Ucrânia só teria de reembolsar se a Rússia pagar reparações.