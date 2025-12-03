Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 dez, 2025
​Guerra na Ucrânia

Comissão Europeia quer usar 90 mil milhões em ativos russos para ajudar Ucrânia

03 dez, 2025 - 17:42 • Reuters

Ursula von der Leyen quer aumentar a pressão e os custos a pagar pela "agressão de Putin" contra a Ucrânia.

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira uma utilização inédita de ativos russos congelados destinados a apoiar a Ucrânia.

A proposta prevê o uso de ativos russos ou recurso a endividamento internacional para angariar um total de 90 mil milhões de euros.

O objetivo da medida é garantir o funcionamento dos serviços básicos da Ucrânia e o esforço militar face à guerra desencadeada pela Rússia.

O executivo comunitário manifestou apoio a um “empréstimo de reparações” financiado com ativos do Estado russo imobilizados na UE desde a invasão da Ucrânia.

No entanto, a Bélgica, que detém a maior parte desses ativos, levantou várias reservas, alegando que não tinham sido devidamente consideradas nas propostas.

“Estamos a propor cobrir dois terços das necessidades de financiamento da Ucrânia para os próximos dois anos. São 90 mil milhões de euros. O restante caberá aos parceiros internacionais”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aos jornalistas.

Rússia deve pagar "custos da agressão"

“Dado que a pressão é a única linguagem a que o Kremlin responde, podemos também intensificá-la”, disse. “Temos de aumentar os custos da guerra para a agressão de (Vladimir) Putin, e a proposta de hoje dá-nos os meios para isso.”

Von der Leyen garantiu que a proposta dirigida aos Estados-membros teve em conta praticamente todas as preocupações expressas pela Bélgica, cujo intermediário financeiro, a Euroclear, sediado em Bruxelas, é o principal detentor dos ativos.

A proposta passaria agora a abranger também outras instituições financeiras na UE que detenham ativos russos, adiantou. Segundo responsáveis europeus, França, Alemanha, Suécia e Chipre possuem igualmente ativos deste tipo.

A Rússia advertiu a UE e a Bélgica contra a utilização dos seus ativos, classificando tal acto como roubo. A Comissão sustenta que o mecanismo não equivale a um confisco, uma vez que o montante assumiria a forma de empréstimo — que a Ucrânia só teria de reembolsar se a Rússia pagar reparações.

A complexidade do esquema aumentou depois de um plano norte-americano, apoiado por Washington, com 28 pontos para pôr fim à guerra, ter sugerido que parte dos ativos fosse usada num veículo de investimento conjunto entre EUA e Rússia.

Mas Von der Leyen afirmou ter informado o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, da intenção de avançar com o empréstimo de reparações e que a proposta foi “bem recebida”.

O comissário Valdis Dombrovskis disse que a UE procura também convencer outros parceiros internacionais a disponibilizar apoio no primeiro trimestre do próximo ano, já que o financiamento europeu só deverá estar disponível no segundo trimestre.

A Comissão indicou que a UE poderá avançar com o mecanismo caso 15 dos 27 Estados-membros, representando pelo menos 65% da população do bloco, votem a favor.

Responsáveis comunitários adiantaram que este critério se aplicaria igualmente para garantir que os ativos russos sancionados permanecem imobilizados — uma condição essencial para o empréstimo de reparações — ao abrigo da legislação europeia que permite assistência financeira em situações de “dificuldades graves”. Normalmente, a renovação de sanções exige unanimidade.

A outra opção — contrair dívida nos mercados internacionais com garantia do orçamento da UE — exigiria também unanimidade entre os Estados-membros, um obstáculo potencialmente difícil, dado que o governo húngaro, próximo de Moscovo, tem bloqueado financiamentos anteriores destinados à Ucrânia.

