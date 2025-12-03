Médico que injetou droga no ator Matthew Perry condenado a dois anos e meio de prisão

Um médico da Califórnia foi condenado esta quarta-feira a dois anos e meio de prisão por fornecer ilegalmente cetamina ao ator Matthew Perry, estrela da série Friends que morreu de overdose em 2023.

Salvador Plasencia, de 44 anos, que dirigia uma clínica de cuidados urgentes nos arredores de Los Angeles, declarou-se culpado em julho, num tribunal federal, de quatro acusações de distribuição ilegal do anestésico sujeito a prescrição médica. Em setembro, entregou a sua licença médica. Pela lei, poderia enfrentar até 40 anos de prisão.

Perry foi encontrado pelo seu assistente, com quem vivia, a boiar de bruços e inconsciente na jacuzzi da sua casa em Los Angeles, em outubro de 2023. Tinha 54 anos. A autópsia concluiu que o ator morreu devido aos “efeitos agudos da cetamina”, que combinados com outros fatores levaram à perda de consciência e ao afogamento.

A cetamina é um anestésico de ação curta, com propriedades alucinogénicas, por vezes prescrito no tratamento da depressão e de outras perturbações psiquiátricas, mas amplamente utilizado como droga recreativa.

Plasencia admitiu ter injetado cetamina a Perry tanto na casa do ator como no banco traseiro de um carro estacionado, fora de qualquer contexto médico legítimo.

Perry já tinha reconhecido publicamente décadas de dependência de substâncias, incluindo durante os anos em que interpretou Chandler Bing na série de sucesso dos anos 1990 da NBC.

Segundo as autoridades federais, Perry recebia infusões de cetamina para tratar depressão e ansiedade numa clínica onde acabou por desenvolver dependência. Quando os médicos se recusaram a aumentar a dosagem, o ator recorreu a prestadores sem escrúpulos que viram nele uma oportunidade de lucro fácil.

Médico pede desculpa em tribunal

Plasencia disse ter obtido a cetamina através de outro médico, Mark Chavez, de San Diego, também acusado no processo. De acordo com documentos judiciais, Plasencia chegou a enviar uma mensagem a Chavez sobre Perry, escrevendo: “Pergunto-me quanto é que este idiota vai pagar.”

Antes de o juiz anunciar a sentença, e perante os soluços audíveis da mãe do médico e dos familiares de Perry, Plasencia expressou arrependimento e assumiu total responsabilidade.

“Falhei com o Sr. Perry, falhei com a sua família e falhei com a comunidade”, afirmou. Depois, voltando-se diretamente para os familiares do ator presentes em tribunal, acrescentou: “Lamento tanto.”

Outros quatro arguidos, incluindo Chavez, declararam-se culpados em ligação com a morte de Perry e serão sentenciados nas próximas semanas.