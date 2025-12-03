MH370. Mais de dez anos depois retomadas buscas pelo misterioso avião desaparecido

03 dez, 2025 - 13:00 • João Malheiro
Vão ser retomadas as buscas pelo avião desaparecido no voo 370 da Malasyia Airlines (MH370), há 11 anos, sem qualquer explicação aparente.
Trata-se do caso de um avião desaparecido mais mortal de sempre, com 227 passageiros e 12 tripulantes a serem presumidos mortos, sem que haja, até agora, qualquer sinal de restos mortais.
O voo partiu a 8 de março de 2014 da Malásia, com destino a Pequim, capital da China. A maioria dos passageiros eram chineses, de resto, e o seu desaparecimento provocou forte consternação e críticas por parte das famílias, que até hoje procuram um desfecho para o seu luto.
Cerca de 40 minutos depois de ter descolado, o MH370 foi contactado com sucesso pelo controlo de tráfego aéreo. No entanto, poucos minutos depois, o voo sumiu dos radares e desapareceu totalmente do raio de abrangência. Acredita-se que tenha viajado para sul do Oceano Índico, completamente fora da rota prevista.
Até hoje, não há uma razão clara para o avião ter desaparecido. Sabe-se que o avião desviou-se do seu percurso oficial, a meio da viagem, manualmente. Não está descartada uma eventual ação criminosa, contudo as autoridades não acreditam que se tenha tratado de um ato consciente dos pilotos e dizem que não há sinais de falhas técnicas.
Uma primeira operação de busca foi montada pouco depois do desaparecimento, tendo apenas descoberto alguns destroços no Ocidente Índico entre 2015 e 2016. Sem mais provas, as buscas foram suspensas em janeiro de 2017.
Um ano depois, em janeiro de 2018, a empresa norte-americana Ocean Infinity anunciou uma nova investigação ao caso, contudo os trabalhos finalizaram seis meses depois, sem terem tido sucesso.
Agora, o Governo da Malásia anunciou que vão ser retomadas as buscas a 30 de dezembro, de novo apoiadas pela Ocean Infinity.
A operação vai decorrer durante 55 dias e cobrirá áreas onde haverá maior probabilidade de encontrar novos destroços. Os detalhes destas localizações não são públicos.
Se a empresa tiver sucesso, vai receber 70 milhões de dólares (cerca de 59.997 milhões de euros) por parte do governo da Malásia. Se nada for encontrado, não haverá qualquer pagamento.