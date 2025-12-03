Trump diz que encontro com Putin foi "razoavelmente bom”. Russos "querem muito" um acordo

“Quanto ao que resultará dessa reunião, não vos posso dizer, porque é preciso dois para dançar o tango”, declarou Trump.

O Presidente dos Estados Unidos disse a jornalistas, no Salão Oval, que os russos “querem muito” chegar a um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Donald Trump afirmou esta quarta-feira que o encontro entre os enviados norte-americanos e o Presidente russo, Vladimir Putin, foi “razoavelmente bom” , embora permaneça incerto o que acontecerá a seguir.

A Rússia não quer, mas está pronta para combater e(...)

A posição do Presidente dos EUA parece ser mais otimista do que a posição da Rússia.

Yuri Ushakov, assessor de Putin para questões externas. declarou na terça-feira que a solução para a guerra na Ucrânia não ficou mais próxima após uma reunião, em Moscovo, com os enviados de Trump.

"Não estamos mais perto de resolver a crise na Ucrânia e ainda há muito trabalho para fazer", declarou Yuri Ushakov.

Os EUA apresentaram o seu plano, mas as duas partes não conseguiram alcançar um compromisso sobre a questão das disputas territoriais na Ucrânia, um dos dossiers mais complicados para um acordo de paz, revelou Yuri Ushakov, citado pela agência Reuters.



EUA exigem à Rússia libertação de criança ucranianas

Os Estados Unidos juntaram-se esta quarta-feira a outros 90 países nas Nações Unidas para exigir que a Rússia “assegure o retorno imediato, seguro e incondicional de todas as crianças ucranianas que foram transferidas ou deportadas à força” e para instar Moscovo a pôr fim à prática.

A resolução, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, foi votada um dia depois do encontro entre Putin e os enviados de Trump, para discutir formas de pôr fim ao conflito mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Rússia apelou aos Estados para que rejeitassem o texto, redigido pela Ucrânia, Canadá e União Europeia.

“Cada voto a favor da resolução é um apoio à mentira, à guerra e ao confronto. Cada voto contra é um voto pela paz”, declarou a vice-embaixadora russa na ONU, Maria Zabolotskaya, antes da votação.