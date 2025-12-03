Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Trump diz que imigrantes somalis são "lixo" e que têm de deixar de entrar nos EUA

03 dez, 2025 - 12:00 • João Malheiro

Presidente dos EUA diz que estes imigrantes "devem voltar para a terra deles" e que "há razões" para o país de origem dos somalis "não ser bom".

A+ / A-

Donald Trump diz que não quer que imigrantes somalis continuem a entrar nos Estados Unidos da América (EUA), apelidando-os de "lixo".

Em declarações aos jornalistas, o Presidente dos EUA diz que estes imigrantes "devem voltar para a terra deles" e que "há razões" para o país de origem dos somalis "não ser bom".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não os quero no nosso país, vou ser honesto com vocês. Os EUA vão pelo caminho errado se continuarem a deixar entrar lixo", concretizou.

"A Somália quase nem é um país, não têm nada. Andam por aí a matarem-se uns aos outros. Não têm estrutura", comentou, ainda.

As declarações surgem numa altura em que a administração Trump prepara uma operação anti-imigração no estado do Minnesota. Centenas podem ser detidos pelos agentes da ICE - a unidade anti-imigração dos EUA.

O Minnesota tem um grande comunidade de imigrantes da Somália, com cerca de 80 mil cidadãos, a maioria deles já com cidadania norte-americana assegurada e com um estatuto de proteção em vigor desde 1991. O governador deste estado é o democrata Tim Walz, que concorreu contra Trump nas últimas eleições, enquanto vice-presidente da candidata Kamala Harris.

Uma das congressistas do estado do Minnesota é a democrata Ilhan Omar, a primeira somali-americana a ser eleita para o Congresso dos EUA. Da ala progressista dos Democratas, Omar tem sido alvo constante de críticas de Donald Trump.

"Ela odeia toda a gente e é uma pessoa incompetente", referiu o chefe de Estado norte-americano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975