Trump diz que imigrantes somalis são "lixo" e que têm de deixar de entrar nos EUA

Donald Trump diz que não quer que imigrantes somalis continuem a entrar nos Estados Unidos da América (EUA), apelidando-os de "lixo".

Em declarações aos jornalistas, o Presidente dos EUA diz que estes imigrantes "devem voltar para a terra deles" e que "há razões" para o país de origem dos somalis "não ser bom".

"Não os quero no nosso país, vou ser honesto com vocês. Os EUA vão pelo caminho errado se continuarem a deixar entrar lixo", concretizou.

"A Somália quase nem é um país, não têm nada. Andam por aí a matarem-se uns aos outros. Não têm estrutura", comentou, ainda.

As declarações surgem numa altura em que a administração Trump prepara uma operação anti-imigração no estado do Minnesota. Centenas podem ser detidos pelos agentes da ICE - a unidade anti-imigração dos EUA.

O Minnesota tem um grande comunidade de imigrantes da Somália, com cerca de 80 mil cidadãos, a maioria deles já com cidadania norte-americana assegurada e com um estatuto de proteção em vigor desde 1991. O governador deste estado é o democrata Tim Walz, que concorreu contra Trump nas últimas eleições, enquanto vice-presidente da candidata Kamala Harris.

Uma das congressistas do estado do Minnesota é a democrata Ilhan Omar, a primeira somali-americana a ser eleita para o Congresso dos EUA. Da ala progressista dos Democratas, Omar tem sido alvo constante de críticas de Donald Trump.

"Ela odeia toda a gente e é uma pessoa incompetente", referiu o chefe de Estado norte-americano.