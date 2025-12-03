Trump perdoa congressista democrata acusado de suborno

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu um “perdão total e incondicional” ao congressista democrata do Texas Henry Cuellar e à sua mulher, Imelda, que foram acusados de suborno.

No ano passado, Cuellar e a esposa foram formalmente acusados de terem alegadamente recebido perto de 600 mil dólares em subornos em dois esquemas destinados a beneficiar uma empresa estatal de energia do Azerbaijão e um banco não identificado sediado no México.

O congressista tem reiterado a sua inocência e da mulher.

Com o perdão presidencial a resolver os seus problemas legais, Cuellar procura agora um 12.º mandato de dois anos, com o Partido Democrata a manifestar apoio total à sua recandidatura.

Agradecendo a Trump nas redes sociais, Cuellar afirmou: “Este perdão dá-nos uma folha limpa. O ruído desaparece. O trabalho permanece. E estou determinado a enfrentá-lo de frente.”

O líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, receoso de que Cuellar pudesse ser persuadido a mudar de partido e concorrer como republicano, teceu largos elogios ao texano, classificando-o como um membro “estimado” da Câmara e um elemento “altamente valorizado” do grupo democrata, numa entrevista à CNN. Jeffries acrescentou ainda acreditar que a acusação contra Cuellar “já era muito frágil desde o início”.

Num comentário nas redes sociais, Trump acusou o governo do ex-Presidente Joe Biden de ter “instrumentalizado” o sistema judicial contra Cuellar por este se ter manifestado contra as políticas de imigração de Biden.

Eleito pela primeira vez em 2004, Cuellar é um democrata moderado que tem conseguido afastar concorrentes mais progressistas nas primárias do partido.