Alto funcionário francês drogou mais de 240 mulheres durante entrevistas de emprego

Um alto funcionário do Ministério da Cultura francês está acusado de ter drogado mais de 240 mulheres com um diurético ilegal durante entrevistas de emprego que tiveram lugar durante um período de nove anos.

Durante as entrevistas de emprego que aconteceram entre 2009 e 2018, Christian Nègre ofereceu café ou chás que continham um poderoso diurético, que sabia que iria fazer as mulheres urinararem. O representante do Ministério da Cultura levava as candidatas para longos passeios longe de casas de banho e algumas acabaram por urinar em público.

A investigação sobre o caso iniciou-se em 2018, quando um colega denunciou uma tentativa de Nègre fotografar as pernas de uma funcionária. Na altura, a polícia apreendeu um ficheiro no seu computador chamado "Experiências", com registos de administrações do diurético e observações sobre as reações das mulheres.

O alto funcionário foi afastado da sua função pública no ano seguinte e acusado de vários crimes, inlcuindo dopagem e agressão sexual. Ainda assim, continuou a trabalhar no setor privado enquanto aguarda julgamento.

Ao The Guardian, três vítimas relatam "anos de culpa, isolamento e sintomas de stress pós-traumático" devido aos episódios, que apontam para mecanismos de controlo e humilhação que visam o poder sobre o corpo das mulheres.

Numa ação civil, e apesar de não ter sido admitida responsabilização direta do Ministério da Cultura, algumas mulheres conseguiram indemnizações do Estado.