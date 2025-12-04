Apostas nas notícias? CNN internacional funde jornalismo com mercados de previsão

A linha que separava o jornalismo da especulação acaba de se tornar mais ténue. A CNN internacional (leia-se, dos EUA) aliou-se à plataforma de mercados de previsão Kalshi para integrar, nas suas emissões, uma barra informativa em tempo real com probabilidades de eventos, calculadas com base na atividade dos utilizadores da plataforma.

A parceria surge após a Kalshi arrecadar mil milhões de dólares (cerca de 930 milhões de euros) numa ronda de financiamento que valorizou a empresa em 11 mil milhões.

A barra de previsões será utilizada durante segmentos informativos da CNN, enquanto os dados em tempo real da Kalshi ficarão também acessíveis à redação da estação para suporte à cobertura noticiosa.

A iniciativa pretende trazer “sinais do mercado” para dentro do jornalismo, transformando expectativas do público em informação quantificável.