Apostas nas notícias? CNN internacional funde jornalismo com mercados de previsão

04 dez, 2025 - 17:13 • Redação

A CNN internacional associou-se à Kalshi e vai passar a exibir previsões de mercado em tempo real.

A linha que separava o jornalismo da especulação acaba de se tornar mais ténue. A CNN internacional (leia-se, dos EUA) aliou-se à plataforma de mercados de previsão Kalshi para integrar, nas suas emissões, uma barra informativa em tempo real com probabilidades de eventos, calculadas com base na atividade dos utilizadores da plataforma.

A parceria surge após a Kalshi arrecadar mil milhões de dólares (cerca de 930 milhões de euros) numa ronda de financiamento que valorizou a empresa em 11 mil milhões.

A barra de previsões será utilizada durante segmentos informativos da CNN, enquanto os dados em tempo real da Kalshi ficarão também acessíveis à redação da estação para suporte à cobertura noticiosa.

A iniciativa pretende trazer “sinais do mercado” para dentro do jornalismo, transformando expectativas do público em informação quantificável.

“A Kalshi está a substituir o debate e a opinião por mercados e precisão,” afirmou o CEO da empresa, Tarek Mansour.

A coordenação da integração ficará a cargo de Harry Enten, analista-chefe de dados da CNN, conhecido pela aplicação de métodos quantitativos na análise política e social.

Em novembro, a Kalshi registou um novo recorde mensal, com 4,54 mil milhões de dólares em volume de transações. A Polymarket, principal concorrente, atingiu os 3,76 mil milhões, confirmando o crescimento explosivo do sector, que segundo a Kalshi já regista volumes semanais superiores a mil milhões de dólares.

