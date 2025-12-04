Detido suspeito de colocar bombas em Washington na véspera do ataque ao Capitólio

Um homem foi detido esta quinta-feira por suspeita de ter colocado duas bombas artesanais junto às sedes dos partidos Democrata e Republicano em Washington, a 5 de janeiro de 2021, na véspera do ataque ao Capitólio.

A detenção é avançada por vários órgãos de comunicação norte-americanos. O suspeito deverá comparecer ainda hoje num tribunal federal em Washington.

As bombas não chegaram a explodir. O FBI descreveu engenhos com tubos, fios, temporizadores de cozinha e pólvora artesanal. A investigação envolveu uma recompensa de 500 mil dólares (cerca de 465 mil euros).

As autoridades não revelaram a identidade do detido nem o que levou à detenção. Em janeiro, o FBI divulgou imagens de videovigilância onde se vê um indivíduo com mochila e capuz cinzento a deixar objetos junto às duas sedes partidárias.

Os engenhos foram descobertos enquanto se iniciava a invasão ao Capitólio.

As bombas terão sido programadas com temporizadores de 60 minutos, mas não funcionaram.