Espanha

Grupo espanhol que gere Hospital de Cascais envolvido em caso de fraude em Espanha

04 dez, 2025 - 20:06 • Diogo Camilo

O administrador executivo do Ribera Salud deu ordem a dirigentes de um hospital público de Madrid para que a lista de espera de doentes aumentasse e algumas intervenções deixassem de ser feitas. Ministra da Saúde espanhola exigiu fim do contrato de concessão e pediu inspeção a todos os hospitais públicos geridos pelo grupo.

O grupo espanhol Ribera Salud, que gere o Hospital de Cascais, está a ser acusado de fraude em Espanha após o administrador executivo ter sido gravado a dar ordens para o aumento das listas de espera de forma a aumentar os lucros do Hospital de Torrejón de Ardoz.

A decisão surge após o jornal El País ter divulgado áudios de Pablo Gallart numa reunião com dirigentes do hospital público da região de Madrid, que é gerido pelo grupo privado.

Durante as declarações, o CEO do grupo Ribera fala que estão a ser realizadas muitas "atividades 'não-capita'" que "não trazem benefícios", referindo-se a habitantes que não vivem na área de 150 mil habitantes coberta pelo hospital, e que seria necessário alterar o formato de gestão do hospital para chegar a lucros de "quatro a cinco milhões" de euros.

Com o aumento das listas de espera, haveria menos intervenções, o que significaria menos despesa com pessoal e meios, mas com a mesma receita pública do Estado espanhol.

Em reação, o grupo Ribera Salud emitiu um comunicado a anunciar o afastamento de Pablo Gallart ao presidente da Ribera da gestão do Hospital de Torrejón, além de outros quatro membros da direção que alertaram para a "vulnerabilidade dos direitos dos pacientes" no hospital.

Ao El País, fontes do hospital referem que nas reuniões seguintes foram discutidas intervenções hospitalares que não eram rentáveis, incluindo ordens expressas para não atender doentes fora da zona do hospital que necessitassem de diálise, por não ser considerado rentável.

Devido à polémica, a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, exigiu à presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que termine o contrato de concessão da Ribera Salud com o Hospital de Torrejón de Ardoz e pediu uma inspeção a todos os hospitais públicos geridos pelo grupo, em situação de parceria público-privada.

A Renascença pediu uma reação ao Ministério da Saúde, mas não recebeu ainda qualquer resposta.

