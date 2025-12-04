Putin é "moralmente responsável" pela morte de britânica envenenada com novichok

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem a "responsabilidade moral" pela morte de uma britânica, vítima colateral do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da sua filha, que sobreviveram, pelos agentes ao serviço de Moscovo, segundo um comunicado da investigação divulgada esta quinta-feira.

O caso de 2018 remete a uma contaminação com novichok – um agente neurotóxico fabricado pela antiga União Soviética entre 1970 e 1980 – e o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse impor sanções à "totalidade" do serviço de inteligência militar russo. Três agentes foram acusados e estão sujeitos a mandados de prisão.

A vítima Dawn Sturgess, de 44 anos, morreu depois de se borrifar com um frasco de perfume disfarçado com a substância química do antigo programa soviético, deixado num caixote de lixo da cidade de Salisbury. A mulher sofreu uma paragem cardíaca na própria casa a 30 de julho de 2018. As equipas médicas nada puderam fazer perante os danos irreversíveis no cérebro e morreu oito dias depois.

A família da vítima acredita, por isso, que ainda não foram retiradas lições do acontecimento e que o Estado britânico falhou na segurança pública, sem mudanças para evitar futuras tragédias.