Tempo de guerra? Tensão com a Rússia aumenta e europeus acreditam cada vez mais num conflito

As tensões entre a Rússia e a Europa estão a aumentar e há cada vez mais europeus que começam a acreditar num cenário de conflito militar entre os dois blocos.

Nas últimas horas desta quinta-feira, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia sublinhou que se a União Europeia (UE) ficar com ativos russos congelados, isso pode ser considerado um ato que justifique uma resposta militar por parte de Moscovo.

Por sua vez, Vladimir Putin disse que os países europeus estão a dificultar a paz na Ucrânia.

Estas declarações vêm contribuir para um clima de incerteza que começa a pesar na perceção dos cidadãos da UE. Em nove países da UE, entre eles Portugal, a maioria considera elevado o risco de guerra com a Rússia.

É a conclusão de uma sondagem do instituto Cluster 17, publicada esta quinta-feira, em França. 51% dos entrevistados acreditam que existe um risco alto.

Na Polónia, que faz fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia, há ainda mais alarmismo. 77% dos entrevistados admitem que o risco de um conflito militar é mesmo muito alto.