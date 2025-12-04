Tempo de guerra? Tensão com a Rússia aumenta e europeus acreditam cada vez mais num conflito

04 dez, 2025 - 11:10 • João Malheiro , Sérgio Costa
As tensões entre a Rússia e a Europa estão a aumentar e há cada vez mais europeus que começam a acreditar num cenário de conflito militar entre os dois blocos.
Nas últimas horas desta quinta-feira, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia sublinhou que se a União Europeia (UE) ficar com ativos russos congelados, isso pode ser considerado um ato que justifique uma resposta militar por parte de Moscovo.
Por sua vez, Vladimir Putin disse que os países europeus estão a dificultar a paz na Ucrânia.
Estas declarações vêm contribuir para um clima de incerteza que começa a pesar na perceção dos cidadãos da UE. Em nove países da UE, entre eles Portugal, a maioria considera elevado o risco de guerra com a Rússia.
É a conclusão de uma sondagem do instituto Cluster 17, publicada esta quinta-feira, em França. 51% dos entrevistados acreditam que existe um risco alto.
Na Polónia, que faz fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia, há ainda mais alarmismo. 77% dos entrevistados admitem que o risco de um conflito militar é mesmo muito alto.
Guerra na Ucrânia
Em Portugal, também começam a surgir apelos para que se olhe para a hipótese de uma guerra com a Rússia, por parte de figuras políticas.
No programa "Casa Comum" da Renascença, a socialista Mariana Vieira da Silva pede que o primeiro-ministro abra o debate sobre este tema e diz que Portugal está atrasado na discussão deste cenário, em relação a outros países europeus.
"A nível político e no Parlamento estas discussões não têm a substância que deviam ter. Cabe ao primeiro-ministro garantir, porque o ministro da Defesa tem um perfil de criar ruído e não de criar debate", critica.
Por sua vez, igualmente no programa "Casa Comum", Duarte Pacheco defende que os partidos não têm que esperar pelo Governo para abrir o debate na Assembleia da República.
O social-democrata salienta que a Comissão da Defesa do Parlamento pode promover um colóquio com personalidades da sociedade civil e qualquer partido político pode fazer um debate ou uma interpolação ao Governo, centrados na Defesa.