Guerra no Médio Oriente

Navio com bandeira portuguesa a caminho de Israel com material militar

05 dez, 2025 - 23:51 • Diogo Camilo

O Holger G tem mais de 440 toneladas de armamento com destino a empresas israelitas de material militar. Bloco de Esquerda e Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano denunciaram o caso, mas Ministério dos Negócios Estrangeiros não comenta.

Um cargueiro com bandeira portuguesa está a caminho de Israel com mais de 400 toneladas de material militar, avança o Público esta sexta-feira.

O Holger G é o mesmo navio que a deputada única do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua denunciou em novembro no Parlamento, numa pergunta dirigida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, de Paulo Rangel.

Segundo a denúncia de Mortágua na altura, o navio que pertence à empresa alemã Reederei Gerdes está registado no Registo Internacional de Navios da Madeira e tem chegada prevista a Haifa, em Israel, no dia 31 de dezembro, com uma paragem em Port Said, no Egito, a meio da viagem.

A bordo do navio estão cerca de 140 toneladas de componentes para armamento, 124 toneladas de aço e 175 toneladas de projécteis para artilharia (155mm), que têm como destino as fábricas de armamento da Elbit Systems e da IMI - Israel Military Industries.

Também o Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano apelou ao Governo português que "averigue a carga transportada pelo navio Holger G. e proceda à imediata retirada da bandeira se se confirmar que a carga viola o direito internacional", relembrando o caso do MV Kathrin, em setembro de 2024, revelado pelo próprio ministro à Renascença.

