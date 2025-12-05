Reveladas fotografias e vídeos da ilha privada de Jeffrey Epstein

05 dez, 2025 - 00:45 • Diogo Camilo
O Partido Democrata norte-americano divulgou esta quarta-feira várias imagens e vídeos da ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas, onde terá praticado crimes de tráfico e abuso sexual ao longo de vários anos.
Como parte do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes, os democratas revelaram imagens da ilha de Little St. James, localizada nas Ilhas Virgens Americanas, com o intuito de preservar a transparência da investigação em curso.
Entre o material partilhado estão mais de 150 fotografias e vídeos, datados de 2020, do exterior e interior da casa, incluindo quartos, uma sala com uma cadeira de dentista, uma sala com um quadro e um telefone com vários nomes escritos. Há também fotografias de um barco, de uma piscina e do pátio da mansão de Epstein que, segundo os democraatas, mostra uma "visão perturbadora" do mundo do homem acusado de vários crimes de abuso sexual - e que morreu enquanto aguardava julgamento.
A divulgação de imagens surge após ter sido aprovada uma lei a 19 de novembro para a libertação de todos os ficheiros governamentais sobre Epstein, que incluiam duas investigações criminais.
"Estamos a divulgar estas fotografias e vídeos para assegurar a transparência pública na nossa investigação e para ajudar a juntar o panorama sobre os crimes horrorosos de Epstein", afirmou Robert Garcia, o líder democrata no comité.
A ilha de Little St. James era uma de duas ilhas de Epstein nas Caraíbas, onde "dezenas de jovens mulheres e crianças" terão sido alvos de tráfico sexual, violadas e agredidas.