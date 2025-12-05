Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 05 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Reveladas fotografias e vídeos da ilha privada de Jeffrey Epstein

05 dez, 2025 - 00:45 • Diogo Camilo

Partido Democrata divulgou mais de 150 fotografias e vídeos, datados de 2020, com o objetivo de "assegurar a transparência pública na investigação". A ilha de Little St. James, nas Caraíbas, terá sido o local onde "dezenas de jovens mulheres e crianças" foram alvo de tráfico sexual e violação.

A+ / A-

O Partido Democrata norte-americano divulgou esta quarta-feira várias imagens e vídeos da ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas, onde terá praticado crimes de tráfico e abuso sexual ao longo de vários anos.

Como parte do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes, os democratas revelaram imagens da ilha de Little St. James, localizada nas Ilhas Virgens Americanas, com o intuito de preservar a transparência da investigação em curso.

Imagens mostram o interior da mansão em Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o interior da mansão em Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o interior da mansão em Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o interior da mansão em Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR

Entre o material partilhado estão mais de 150 fotografias e vídeos, datados de 2020, do exterior e interior da casa, incluindo quartos, uma sala com uma cadeira de dentista, uma sala com um quadro e um telefone com vários nomes escritos. Há também fotografias de um barco, de uma piscina e do pátio da mansão de Epstein que, segundo os democraatas, mostra uma "visão perturbadora" do mundo do homem acusado de vários crimes de abuso sexual - e que morreu enquanto aguardava julgamento.

A divulgação de imagens surge após ter sido aprovada uma lei a 19 de novembro para a libertação de todos os ficheiros governamentais sobre Epstein, que incluiam duas investigações criminais.

Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR

"Estamos a divulgar estas fotografias e vídeos para assegurar a transparência pública na nossa investigação e para ajudar a juntar o panorama sobre os crimes horrorosos de Epstein", afirmou Robert Garcia, o líder democrata no comité.

A ilha de Little St. James era uma de duas ilhas de Epstein nas Caraíbas, onde "dezenas de jovens mulheres e crianças" terão sido alvos de tráfico sexual, violadas e agredidas.

Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o exterior da Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR
Imagens mostram o interior da mansão em Little St. James, a ilha privada de Jeffrey Epstein nas Caraíbas. Foto: DR

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 05 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975